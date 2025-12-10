哈萨克斯坦-伊朗：东方动机下的战略对话

波斯世界的视角

伊朗在哈萨克社会中根深蒂固。两国历史文化的共通性为当代合作奠定了坚实基础。1992年，哈伊两国建立外交关系，同年签署了政府间贸易、经济、工业与科技合作联合委员会备忘录。一年后，哈萨克斯坦驻伊朗大使馆在德黑兰正式开馆。2007年戈尔甘设立哈萨克斯坦总领馆，2018年班达尔阿巴斯开设领馆。目前，伊朗在阿克套和阿拉木图设有总领馆。

总统互访已成为两国友谊的标志性事件。自独立以来，哈萨克斯坦总统6次访问伊朗，伊朗领导人9次造访阿斯塔纳。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统上任后，双边互动明显增多，他与伊朗政治精英——无论是前任还是现任——保持着稳固联系。

值得一提的是，2022年托卡耶夫总统对伊朗的国事访问：两国转向免签政策，签署价值2.35亿美元的商业文件，建立联合贸易商会。最具里程碑意义的是开通了连接中亚——特别是对哈萨克斯坦极为有益的哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-土耳其货运线路的首趟集装箱列车。

东方学家专家扎纳特·莫明库洛夫认为，此次佩泽什基安访问的政治经济意义重大。伊朗正面临制裁压力，急需稳定市场，而两国均有兴趣开发替代运输物流通道。

“全球物流格局变迁与世界经济波动，将哈萨克斯坦与伊朗塑造成利益共同体。此次访问不仅是双边对话，更是构建欧亚大陆运输、贸易经济及食品联系新架构的助力。”专家说。

简而言之，对德黑兰而言，此访是重振在中亚的枢纽地位的绝佳机遇；对阿斯塔纳而言，则是为地区物流再定位、强化备用通道的关键一步。因此，未来任何协议的核心将不在于政治意识形态声明，而在于其实施保障、安全性、实用价值及长期收益。

哈萨克斯坦除了粮食还能提供什么？

两国曾设定贸易额达30亿美元的目标，但去年实际仅为3.4亿美元——在与里海沿岸国家中最低。与此相比，2024年哈萨克斯坦与土库曼斯坦贸易额达5.557亿美元，与阿塞拜疆达5.33亿美元。

贸易投资专家叶尔纳尔·谢里克预计，今年指标或将改善。今年5月15日，欧亚经济联盟与伊朗自由贸易协定正式生效，将商品税目覆盖率提升90%。

“协定对哈萨克斯坦更具利好。我们商品平均进口关税从20%降至4.5%。结果，前9个月哈向伊朗出口增长3.2倍，而进口下降17%。”谢里克说。

专家将贸易波动归因于出口结构单一。目前对伊朗出口以粮食为主——大麦和小麦。前9个月增长主要来自大麦（增长5.5倍，1.662亿美元）和干豆类蔬菜（增长11.8倍，192万美元）。今年新增未加工棉花纤维和小麦运输。大麦占对伊出口总额的93%。分析人士预计，佩泽什基安来访或将拓宽出口商品链条。

相比出口，进口结构更均衡。伊朗对哈商品单一品类占比均未超10%：

黄油：10%（1320万美元）

乙烯聚合物：9%（1190万美元）

奶酪与凝乳：5.9%（665万美元）

板材、片材、薄膜：4.9%（641万美元）

枣、榅桲、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果：4.79%（621万美元）

颜料与清漆：3.9%（516万美元）

罐头水果、坚果：3.49%（446万美元）

哈萨克斯坦境内有658家伊朗资本企业注册，其中353家运营。双方通过商业论坛、B2B会议及巡回洽谈积极吸引投资。

谢里克认为，若持续贸易使命不中断，后续协议将结出硕果。其中大型纳税企业包括建筑领域的Solico Group MehKaz、矿业Kusha Madan铜矿、Irkaz Metal Corporation，以及农业Empire Food。这些企业长期深耕哈萨克斯坦，推动本地生产。近期，伊朗Kourosh Food Industry公司表达了在哈萨克斯坦兴建油料作物加工厂的兴趣。

至于哈萨克斯坦对伊投资，近年来聚焦中亚过境物流至海洋出口。计划在伊朗班达尔阿巴斯省的Shahid Rajaei港兴建码头与物流中心。

近年来，哈伊企业家对B2B会议兴趣浓厚。外交部数据显示，上次B2B会议哈方50余家公司、伊方逾230名企业家参与，签署价值9200万美元的10份文件。

物流：备用通道的开端

对哈萨克斯坦而言，运输物流潜力始终至关重要。任何协议均涉及利用过境路线或开辟海洋出海替代路径。伊朗的灵活性在此凸显。“北-南”国际运输走廊将哈萨克斯坦与中东及波斯湾相连。目前，多式联运、集装箱运输及过境手续简化项目正加速推进。

专家谢里克认为，通过伊朗寻求替代贸易市场是积极信号，但地缘政治形势仍是制约因素。

“12月初，一列伊朗货运列车首次穿越土库曼斯坦抵达布哈拉，覆盖伊朗、中国、哈萨克斯坦、土库曼斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦六国新协议框架。这奠定了‘中国-欧洲’新通道的基础，强化了哈萨克斯坦的过境枢纽作用。佩泽什基安访问中，或将聚焦过境扩展、技术标准协调及铁路运费互惠。”专家分析。

尽管有自由贸易协定及联合物流项目增多，哈伊关系升至新台阶仍面临挑战。伊朗需哈萨克斯坦的稳定食品与原材料进口，哈萨克斯坦则需伊朗市场及备用贸易通道。但地缘因素令伊朗市场对哈出口仍不稳定。

专家预计，总统会晤将聚焦务实议题：扩大粮食贸易、投资加工与农业部门。可能包括调整贸易增长障碍的技术条款与关税谈判。

东方学家莫明库洛夫则视哈伊运输物流合作为战略利益，而非单纯政治宣言。“北-南”走廊是两国核心项目之一。去年，哈萨克斯坦与伊朗、俄罗斯、土库曼斯坦签署2024-2025年东部支线发展路线图。计划中，通道运力至2027年达1500万吨、2030年达2000万吨。

今年前5个月，哈境内运输150万吨货物，同比增长74%。此举使中亚国家视该通道为通往海洋的主要传统路径。

莫明库洛夫补充，谈判还将触及能源、服务、加工、技术交流、中小企业支持等议题。地区安全亦不可忽视，他暗示阿富汗相关哈萨克斯坦立场将成为对话一环。

“地区安全与地缘政治将间接讨论，阿富汗局势、移民流动、毒品贩运及区域不稳将成焦点。边境安全合作对话或将出现。这将提升哈伊作为国际行动者的分量。”专家总结。

精神亲近

哈伊文化人道主义联系已成为双边关系的基石。近年文化活动增多，制度基础扩展。两国人民相互了解与尊重的愿望令人欣慰。2022年托卡耶夫总统访伊注入新活力：成立法拉比遗产联合研究委员会，签署2022-2025年文化交流计划、“哈巴尔”电视台与伊朗广播电视公司谅解备忘录，以及外交政策研究所与伊朗政治国际研究所备忘录。

2024年9月28-29日，曼格斯套州爱沙格尔民族民乐团赴德黑兰巡演，向当地观众推广哈萨克民族音乐。今年，文化委员会、国家博物馆、国家档案馆代表访伊，解决双边文化合作关键问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】