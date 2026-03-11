哈萨克斯坦肿瘤医疗设施升级 癌症早期发现率持续提高
（哈萨克国际通讯社讯）据卫生部新闻处消息，在肿瘤疾病防治综合规划的推动下，哈萨克斯坦癌症患者的五年生存率提高了16%，放射治疗覆盖率提升了13%，癌症早期发现率也提高了4%。卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在视察阿斯塔纳市多功能医疗中心时公布了上述数据。
视察期间，阿勒纳扎尔沃娃详细了解了该中心核心科室的运行情况，调研了肿瘤诊断与治疗领域先进技术的应用，并察看了卫生系统数字化解决方案的实际运行成果。
消息称，阿勒纳扎尔沃娃听取了关于放射治疗模拟CT、TrueBeam放射治疗系统（可在最大限度保护健康组织的同时进行高精度照射）以及Cerebra人工智能系统的功能介绍。Cerebra系统不仅能够辅助医生分析医学影像并提供临床决策支持，还被广泛应用于急性脑循环障碍的诊断。
为提升乳腺癌早期筛查效率，阿勒纳扎尔沃娃还特别关注了设备全面更新的乳腺病中心。该项目的实施旨在显著缩短患者从检查到进入治疗阶段的时间。
随后，阿勒纳扎尔沃娃走访了内窥镜中心。该中心目前可开展多种诊断性和治疗性内窥镜手术。去年，该部门完成了设备更新与升级改造，为患者提供了更加现代化的诊疗环境，并进一步扩大了微创治疗的应用范围。
2025年11月，阿斯塔纳新建肿瘤中心的质子治疗中心投入运营，目前已有38名患者在此接受治疗。此外，克孜勒奥尔达和阿克套两市也新建成两处PET/CT中心。目前全国此类中心总数已达16处，累计完成检查280例。
目前，哈萨克斯坦所有地区均已设立专家级内窥镜中心。去年，这些中心共开展检查1.5万余次，治疗性操作数量增加了4500例。
阿勒纳扎尔沃娃还强调，发展高科技医疗基础设施、推进数字化转型，并在肿瘤及其他医学领域积极应用人工智能技术，将显著提升医疗服务质量和诊疗效率，使哈萨克斯坦肿瘤防治水平逐步对标国际先进标准。
【编译：阿遥】