哈萨克斯坦肿瘤医疗设施升级 癌症早期发现率持续提高

视察期间，阿勒纳扎尔沃娃详细了解了该中心核心科室的运行情况，调研了肿瘤诊断与治疗领域先进技术的应用，并察看了卫生系统数字化解决方案的实际运行成果。

消息称，阿勒纳扎尔沃娃听取了关于放射治疗模拟CT、TrueBeam放射治疗系统（可在最大限度保护健康组织的同时进行高精度照射）以及Cerebra人工智能系统的功能介绍。Cerebra系统不仅能够辅助医生分析医学影像并提供临床决策支持，还被广泛应用于急性脑循环障碍的诊断。

为提升乳腺癌早期筛查效率，阿勒纳扎尔沃娃还特别关注了设备全面更新的乳腺病中心。该项目的实施旨在显著缩短患者从检查到进入治疗阶段的时间。

随后，阿勒纳扎尔沃娃走访了内窥镜中心。该中心目前可开展多种诊断性和治疗性内窥镜手术。去年，该部门完成了设备更新与升级改造，为患者提供了更加现代化的诊疗环境，并进一步扩大了微创治疗的应用范围。

2025年11月，阿斯塔纳新建肿瘤中心的质子治疗中心投入运营，目前已有38名患者在此接受治疗。此外，克孜勒奥尔达和阿克套两市也新建成两处PET/CT中心。目前全国此类中心总数已达16处，累计完成检查280例。

目前，哈萨克斯坦所有地区均已设立专家级内窥镜中心。去年，这些中心共开展检查1.5万余次，治疗性操作数量增加了4500例。

阿勒纳扎尔沃娃还强调，发展高科技医疗基础设施、推进数字化转型，并在肿瘤及其他医学领域积极应用人工智能技术，将显著提升医疗服务质量和诊疗效率，使哈萨克斯坦肿瘤防治水平逐步对标国际先进标准。

【编译：阿遥】