哈萨克斯坦严禁保护区狩猎 违法者面临高额赔偿

根据2026年确定的年度按月计算指数（1 AEK＝4325坚戈），凡非法猎捕野生动物者，须依法赔偿国家所遭受的生态损失。值得强调的是，如盗猎行为发生在自然保护区范围内，赔偿金额将按规定倍数加重计算。

非法狩猎不仅意味着高额罚款，还可能承担刑事责任。

针对有蹄类动物及珍贵毛皮兽的赔偿标准（每头/只）如下：

驼鹿：2,162,500坚戈（500倍AEK）；

狍子：1,081,250坚戈（250倍AEK）；

松貂：865,000坚戈（200倍AEK）；

猞猁：86,500坚戈（20倍AEK）；

獾：43,250坚戈（10倍AEK）；

狐狸、野兔、沙狐、松鼠：21,625坚戈（5倍AEK）。

捕杀被列入哈萨克斯坦濒危物种红色名录（俗称“红皮书”）的鸟类和动物，属情节特别严重的违法行为，将对生态系统造成不可逆影响。例如：

草原隼：3,027,500坚戈（700倍AEK）；

金雕及大天鹅：1,730,000坚戈（400倍AEK）。

法律保护的不仅是动物个体，也包括其栖息与繁殖环境。破坏鸟巢或兽穴，将被处以43,250坚戈（10倍AEK）的罚款；非法获取鸟蛋的处罚金额，则为该物种成鸟赔偿标准的50%。

此外，相关部门提醒，在狩猎区内实施搜索、追踪、驱赶野生动物，或携带武器、猎鹰进入狩猎场地等行为，依法均视同狩猎。一经查实，同样将面临罚款乃至刑事追责。

【编译：阿遥】