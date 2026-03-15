化身“螺丝钉”投票 乌拉尔市公投现场上演别样一幕

在乌拉尔第268号投票站，这位深受青少年喜爱的卡通人物仿佛从屏幕中走进现实，为投票现场增添了别样的生气。

—我今天来参加公投，是因为我们有一句格言：如果每一个微小的零件都能正常运转，那么整台机器就能高效工作。我们的国家就像一部宏大的机器，而每一位公民都是这部机器中不可或缺的零件。今天投下这一票，就是在为国家的未来拧紧属于我的那一枚“螺丝钉”，-这位化身为卡通角色的年轻人说道。

这场别出心裁的“快闪”行为让第268号投票站的选民们赞叹不已。尽管当天前来投票的市民本就络绎不绝，但“螺丝钉”的出现无疑成为现场关注的焦点，甚至吸引了路过行人的目光。

Фото: Е.Нагимов

谈及初衷，这位青年表示，以这种鲜活方式表达公民立场，其灵感正是来源于动画片的核心口号。

—《螺丝钉》的精神始终是“修理它、完善它、更新它”。我也希望为共同建设一个崭新、公正且发达的哈萨克斯坦贡献自己的一份力量。所以今天我不仅是穿着道具服而来，更是带着对共同建设“新哈萨克斯坦”理念的信念而来，-他分享道。

据了解，这位身着卡通服饰的年轻人在领取选票并在选民登记册上签名时，仅向投票站委员会成员出示了自己的真实身份，随后便完成了投票程序。

【编译：阿遥】