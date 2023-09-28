哈-德联合项目融资工作组首次会议在柏林举行

德国经济东部委员会主席团成员曼弗雷德·格伦德克和巴伊铁列克国有控股公司董事会副主席阿德勒·穆哈梅德詹诺夫，以及哈萨克斯坦和德国企业代表出席会议。

会议框架下，“哈萨克斯坦开发银行”股份公司与德国黑森-图林根州银行（Helaba）签署了金额高达1亿欧元的金融合作协议。

Фото: пресс-служба НУХ «Байтерек»

巴伊铁列克国有控股公司董事会副主席阿德勒·穆哈梅德詹诺夫表示，工作组将成为哈萨克斯坦和德国提高企业竞争力的主要机制。

-当下，我们有机会加强合作，为长期互利的业务关系奠定基础。工作组将为发展更紧密的贸易关系和商业联系、促进相互贸易和投资奠定坚实的基础。-他说。

值得一提的是，今年 6 月 20 日，德国联邦总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔对哈萨克斯坦进行国事访问期间，巴伊铁列克国有控股公司与德国经济东部委员会签署了关于成立联合项目融资工作组的备忘录。

当前，该工作组正在研究30多个哈萨克斯坦联合投资项目，其中包括哈萨克投资国有公司、哈萨克开发银行，以及阿斯塔纳国际金融中心的项目。