哈萨克斯坦-土库曼斯坦关系：互信与共同利益

阿斯塔纳与阿什哈巴德的合作

土库曼斯坦不仅是哈萨克斯坦的邻国，更是关系密切的兄弟国家。自独立三十多年来，两国关系超越了后苏联时代的外交关系，提升为全面稳定的战略伙伴关系。

如今，阿斯塔纳和阿什哈巴德之间的合作建立在中亚地区最全面的合同和法律框架之上。约70份文件为两国关系奠定了坚实的基础。其中，《友好条约》和《战略伙伴关系条约》尤为重要。

两国还在联合国、欧安组织、独联体和伊斯兰合作组织等国际组织框架内密切合作。过去两年，政治对话势头强劲。两国元首一年内会晤超过六次，在上海合作组织、中亚-俄罗斯、中亚-德国机制、里海峰会以及双边互访期间举行了重要会谈。每次会晤都在能源、过境运输和区域安全等战略领域做出新的决定，为具体项目铺平了道路。

今年4月，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与土库曼斯坦人民委员会主席古尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在土​​库曼斯坦举行非正式会晤，表明双方愿意超越政治表态，在务实层面开展系统性合作。双方重点关注的领域包括深化能源合作、物流基础设施现代化，以及港口和转运枢纽的数字化。

Инфографика: Kazinform

双边贸易情况如何？

哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间的经贸合作是加强双边关系和塑造中亚地区政策的重要方向。两国定期举行政府间经济、科技和文化合作委员会会议，并制定具体合作项目。

例如，该委员会第十二次会议于2023年在阿斯塔纳举行。会议讨论了扩大在贸易、金融、农业、旅游、科学、教育和文化等领域合作的途径。在去年于阿什哈巴德举行的第十三次会议上，各方表达了实施新项目的意愿。

根据官方统计，去年两国贸易额达5.557亿美元。2025年前九个月，贸易额达到3.636亿美元，较去年同期增长5.4%。

哈萨克斯坦的出口额为2.217亿美元，而从土库曼斯坦的进口额为1.419亿美元。尽管整体形势良好，但贸易结构仍需大幅增长。哈萨克斯坦主要出口高附加值产品，而从土库曼斯坦进口天然气、农产品和基础化学品。哈萨克斯坦出口的主要产品包括通讯设备、面粉、葵花籽油和金属制品。土库曼斯坦则向哈萨克斯坦供应天然气、植物产品、化学品和纺织品。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

政治学家兼国际传播专家阿扎马特·拜加利耶夫表示，必须最大限度地发挥提高贸易额的潜力。

- 我们是该地区所有经济合作进程中的战略伙伴，但贸易额仍然很低，需要翻一番。-他说。

中亚地区的竞争是投资成功的关键

只有将加速物流发展、引入“绿色走廊”体系、为投资者提供保障以及建立公私合作关系等项目结合起来，才能增加投资。去年，两国签署了投资互保协定。该协定为投资项目提供法律保护、国家优惠政策、税收优惠和简化的签证程序。

然而，一些限制仍然存在。专家指出，不仅要重视法律保护，还要确保透明度，与合作伙伴建立对话，并系统化地支持投资流程。阿扎马特·拜加利耶夫表示，中亚各国都必须具备竞争力。

- 土库曼斯坦已开始积极参与联合项目，并向世界开放。这是一个积极的信号。中亚各国竞争力越强，我们在国际层面取得成果的速度就越快。-他说。

土库曼斯坦计划通过哈萨克斯坦运输天然气

Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

土库曼斯坦拥有丰富的天然气储量，哈萨克斯坦将邻国土库曼斯坦视为天然气供应多元化的重要渠道。自去年以来，哈萨克斯坦天然气公司（QazaqGaz）和土库曼斯坦天然气公司（Turkmengaz）一直在建立系统性的技术合作，以交流经验、规范流程并联合运营天然气运输设施。

阿斯塔纳和阿什哈巴德正在探讨经由哈萨克斯坦输送土库曼斯坦天然气的路线。正在考虑的路线包括向中国、伊朗和南亚地区输送天然气的可能性。扩大在能源加工、储存和跨境管理方面的参与，可以成为构建区域共同能源空间的重要支柱。金融分析师艾巴尔·奥尔扎耶夫认为，这在能源市场转型的大背景下尤为重要。

- 会谈结果有望出台加尔金内什气田开发路线图，这将是近年来规模最大的能源协议之一。从长远来看，我们都需要它。土库曼斯坦拥有丰富的天然气储量。哈萨克斯坦需要稳定的商业天然气供应，而从邻国购买天然气有利可图。这将对我们的经济产生影响，对土库曼斯坦也具有吸引力。-他说。

“绿色走廊”加速贸易

哈萨克斯坦和土库曼斯坦在“南-北”运输走廊中占据特殊地位。哈萨克斯坦是《阿什哈巴德协定》的参与国，该协定旨在发展多式联运路线。目前已有数条主要路线投入运营。例如，乌赞-别列克特-埃特列克-戈尔甘路线连接哈萨克斯坦和伊朗的港口与土库曼斯坦境内。公路走廊为货物运输提供了快捷可靠的途径。此外，在土库曼巴什港建立中转枢纽的构想也在酝酿之中。

然而，基础设施的效率不仅取决于运输线，还取决于码头的吞吐能力、海关手续的速度，以及系统的数字化兼容性。在土库曼巴什港建设码头并将其与哈萨克斯坦的海运平台连接起来，将有助于在两国边境打造一条“绿色走廊”。这将有助于加快过境货物的处理速度，降低物流成本，并提升哈萨克斯坦的出口竞争力。

据专家称，该方案的实施将使哈萨克斯坦货物运往中东和南亚市场的成本降低15-20%。

- 我们已经发展了铁路和公路运输，无需修建新线路。重要的是提高边境地区的货物运输速度，简化许可证办理流程，并建立“绿色通道”进行过境运输。如果能够建立起完善的“绿色通道”，贸易量将会增加。- 奥尔扎耶夫说。

主要议题——水资源、生态环境和交通运输

Фото: пресс-служба КИСИ

哈萨克斯坦国际关系学院亚洲研究部首席专家波拉特·奥埃斯巴耶夫表示，两国议程上存在几个紧迫问题。

- 这些问题涉及共享水资源、环境威胁和气候变化。其中最重要的是里海海平面下降。现在我们需要就中亚区域化问题展开对话。讨论内容应涵盖从安全到水资源和能源等各个方面。-他说。

专家认为，投资灌溉土地、可再生水源、资助土壤治理和净化项目至关重要。此外，还需建立环境问题联合解决中心，制定应对突发事件的通用方案，并为旨在减少工业排放的跨境项目提供资金。所有这些举措都将降低投资者成本，并提高贸易额。

总体而言，哈萨克斯坦和土库曼斯坦之间的伙伴关系正从宣言式合作转向具体项目合作。通过这一转变，哈萨克斯坦有望成为推动中亚一体化的国家，而土库曼斯坦则有望成为欧亚新物流枢纽中可靠的一环。

【编译：小穆】