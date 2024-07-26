热浪滚滚： 联合国秘书长敦促迎接气温上升的挑战

-数十亿人正面临着极端高温大流行--在越来越致命的热浪中煎熬，世界各地的气温高达 50 摄氏度。-古特雷斯秘书长在纽约联合国总部举行的新闻发布会上说。

据联合国估计，在过去二十年里，65 岁以上老人因高温而死亡的人数增加了约 85%，而如今 25% 的儿童经常暴露在热浪中，到 2050 年，这一比例可能上升到近 100%。

-我们必须采取应对措施，大规模提高低碳冷却的可及率，扩大被动冷却--如自然解决方案和城市设计，以及清理冷却技术，同时提高其效率。-古特雷斯说。

他呼吁加大资金投入，保护社区免受气候混乱的影响。

国际劳工组织当天发表的一项报告显示，全球超过70%的劳动力（24亿人）面临极端高温的巨大风险。

非洲和阿拉伯地区的情况尤为严重，分别有超过90%和80%的工人面临高温风险。在世界人口最多的亚洲和太平洋地区，这一比例为四分之三（75%）。

此外，预计到2030年，工作中的热应激将给全球经济造成2.4万亿美元的损失，而上世纪90年代中期仅为2800亿美元。

古特雷斯重申，关键是要认识到除极端高温之外的各种气候异常症状，如飓风、洪水、干旱、野火和海平面上升。

他强调，各国政府，特别是二十国集团国家、私营部门、城市和地区，必须紧急通过气候行动计划，将全球气温上升限制在1.5摄氏度以内。