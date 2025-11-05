哈萨克斯坦铁路代表团访美 考察美国顶级货运巨头数字化实践

据国家铁路公司新闻中心消息，代表团先后参观了诺福克南方的中央调度控制中心，了解列车运行的实时监控与智能调度系统；随后前往亚特兰大Inman Yard编组站，观察全球领先的列车解编作业流程；并在Austell多式联运终端，体验集装箱高效装卸与跨运输方式无缝衔接的运营模式。双方重点交流了运输数字化管理、智能列车调度系统、物流链效率提升以及铁路基础设施现代化等领域的先进经验。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还造访美国铁路装备巨头Wabtec公司总部。会谈聚焦机车车队更新换代、安全创新系统导入以及数字运动控制平台合作，双方就技术转让与联合研发达成初步共识。

诺福克南方成立于1827年，总部位于佐治亚州亚特兰大，是连接美国东海岸与西部干线的骨干货运运营商。其铁路网络横跨22个州，全长超过3.1万公里，管理44座多式联运终端、782处沿线工业园区，并与50余个港口物流伙伴深度协作。 公司机车车辆资产包括超过16万辆货车（自有、租赁、私有），服务于工业、农业、能源、集装箱及汽车运输等领域。诺福克南方支撑超过260条伙伴物流线路，是纽约、芝加哥、亚特兰大、费城、新奥尔良、迈阿密等美国经济中枢间货运走廊的核心运营方。

哈萨克斯坦铁路此行旨在借鉴美国同行在数字化转型与多式联运领域的成熟实践，助力“一带一路”沿线货运效率提升与中亚—北美物流通道建设。业内人士认为，此类高层互访将为两国铁路企业开辟技术合作与联合投资新空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】