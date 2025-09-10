连接各大洲：Jibek Joly / Silk Way 开启新一季

备受期待的新节目之一是《丝路之星》（Silk Way Star）。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

这一国际音乐项目首次成为年度盛事。它将汇聚来自12个“丝绸之路”沿线国家——从阿塞拜疆到韩国的优秀人才。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

节目包括激动人心的挑战、跨文化二重唱、数十种语言的优美歌曲，以及一场盛大的终极晚会。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

最终，《丝路之星》将诞生首位由多元文化舞台打造的国际明星。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

这是一个没有国界的世界音乐节目。全球观众将在9月20日迎来首播。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

哈萨克斯坦将派出国内流行乐巨星、作曲家、知名组合 Ninety One 成员玛勒克·巴特尔汗（艺名：ALEM）参赛，与来自不同国家的顶尖艺术家同台，向全世界展示音乐的力量与个人才华。

新一季还将带来真人秀、重量级评论栏目以及聚焦普通劳动者的特别节目。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

《最强者》（Ең мықты）是一档为“工人职业年”特别拍摄的真人秀。20名普通劳动者——建筑工人、焊工、机械师等，将接受突如其来的高强度考验，展现力量、智慧与坚毅的品质，凸显劳动者的真正英雄形象。节目的核心，是弘扬劳动精神、唤起对劳动的尊重。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

《为时不晚》（Кеш емес）讲述命运各异的女性故事。她们将在舞台上实现未竟的梦想，用表演展现女性的坚韧、才华与魅力。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

《外交官的生活》（Life of a diplomat）首次为国际观众揭开哈萨克斯坦外交服务的幕后。这是一次难得机会，可以一窥大政治背后的运作与“隐秘角落”。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

《最便宜的婚礼》（Ең арзан той）是一档贴近生活的真人秀，展示如何在不借贷、不超支的情况下举办一场盛大的婚礼。节目贴近现实，引发观众共鸣。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

与此同时，Jibek Joly / Silk Way 新电视季也将继续推出具有社会与政治意义的重要节目。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

《今天·现场》（Бүгін.Live）：演播室将邀请专家、嘉宾和目击者，在直播中共同讨论最紧迫的现实问题与公众关注的敏感话题。

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

《大外交》（Большая дипломатия）：国内外专家和政治学者将就重大国际与地区议题展开公开讨论，探讨哈萨克斯坦的外交立场对国家安全、经济、潜力及社会生活的影响。

《细节中的真相》（Правда в деталях）：一档调查性新闻节目，呼应国家元首提出的“法律与秩序”原则。节目将追踪近年来最引人关注的刑事案件，包括大型毒品实验室的捣毁、有组织犯罪团伙的拦截，以及腐败案件。

《世局》（Жаһан жайы）：从哈萨克斯坦视角解读全球事件，特别关注民族价值观、文化以及哈萨克斯坦在国际格局中的战略定位。

Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

新一季的 Jibek Joly / Silk Way 频道，是一个能够真实感受世界、讲述真相、团结人心的平台。这里没有虚构的人物，只有真实的人生、真挚的情感和重要的内容。

【编译：阿遥】