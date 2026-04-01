09:32, 01 四月 2026 | GMT +5
阿斯塔纳航空夏秋航季启幕 新开上海广州拉纳卡三条国际航线
（哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳航空新闻办公室消息，该公司自4月1日起正式转入夏秋航季。本航季自3月29日持续至10月24日。在此期间，航空公司将增加航班频率，开辟新航线，并全面恢复季节性航班。
飞行计划全面扩展
• 从阿斯塔纳和阿拉木图飞往北京、伊斯坦布尔及安塔利亚的航班频率将逐步增加。
• 自5月起，阿斯塔纳至法兰克福的航班将增至每日一班。
• 从阿拉木图飞往乌鲁木齐、第比利斯及塔什干的航班数量也将有所增加。
新开国际目的地
• 中国上海： 自3月29日起，阿拉木图至上海航线由空中客车A321LR机型执飞，每周三班（周二、周四及周日）。
• 中国广州： 自6月2日起，阿斯塔纳至广州航线正式开通，每周两班（周二及周四）。
• 拉纳卡（塞浦路斯）： 自6月2日起开通阿斯塔纳至拉纳卡航线，6月4日起开通阿拉木图至拉纳卡航线，均由空中客车A321LR机型执飞。
季节性旅游航线
• 恢复从阿拉木图和阿斯塔纳飞往越南芽庄及岘港的航班。
• 重新开启从阿拉木图、阿斯塔纳飞往格鲁吉亚第比利斯和巴统的航班，并恢复阿特劳至第比利斯的往返航线。
• 恢复阿拉木图和阿斯塔纳飞往黑山波德戈里察的航线。
• 恢复阿拉木图和阿斯塔纳飞往土耳其博德鲁姆的航线。
• 阿拉木图至马尔代夫马累群岛的季节性航线已延长运营至5月底。
【编译：阿遥】