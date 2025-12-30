加快教育数字化 哈萨克斯坦力争2026年实现全国教育数据统一整合

他指出，根据国家元首关于深化教育领域数字化的指示，到2026年底，所有教学管理系统（LMS）都将与升级后的国家教育数据数据库实现全面整合，并在QazTech平台上形成统一、集中式的数据存储体系。

阿赫梅特扎诺夫表示，多年来分散存储在各类独立教学系统中的数据，将逐步汇集至国家数据库中。这一举措将显著简化学生在不同地区、不同学校之间转学的流程，提高教育管理的连贯性和透明度。

数据显示，截至2025年底，全国99%的学校已实现互联网接入。为落实总统关于缩小城乡数字鸿沟的指示，哈萨克斯坦已为1608所偏远地区学校接入Starlink卫星通信技术，进一步改善农村和边远地区的教育信息化条件。

在提升财政透明度方面，哈萨克斯坦在学前教育和课外教育领域引入了“教育券”融资机制，实施“资金随学生走”的原则。阿赫梅特扎诺夫介绍称，按照总统指示，相关地区对儿童就读情况进行了全面核查。在试点项目框架下，通过逐一清查和数据比对，发现并清理了重复登记问题，同时在对服务提供机构的分析中，识别出170家不符合教育定位的机构。

此外，为落实教师专业能力提升任务，教育部门已启动“Ustaz（教师）”数字平台，全国2.4万所教育机构的教师将通过该平台参加资格认证和评估。

在人工智能应用方面，哈萨克斯坦正系统性地将相关工具引入教学过程，以减轻教师的行政负担。副部长表示，按照国家元首的部署，已有24万余名教师接受了基于提示工程（Prompt Engineering）的人工智能应用培训。

“人工智能不是用来取代教师，而是成为教师的助手。我们的目标，是通过引入人工智能，切实减轻教师的日常工作负担，”阿赫梅特扎诺夫强调。

目前，在“未来学校”项目框架下，人工智能辅导员和人工智能考试评测系统正在进行测试。为确保这些创新解决方案安全、可持续推广，教育部计划在QazTech国家平台上完成对全国教育数据的全面集中管理。

【编译：木合塔尔·木拉提】