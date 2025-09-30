巴库-埃里温协议如何重塑哈萨克斯坦机遇——专家剖析

巴库专家认为，此次协议开启了政治和经济新格局，有望改变欧亚大陆交通网络的互动模式。

巴库国际关系分析中心主任法里德·沙菲耶夫称，该文件是30年冲突后的重大突破。

“它为和平、经济合作以及交通物流领域带来新机遇。这一进程将直接推动中部走廊的发展，阿塞拜疆、哈萨克斯坦和格鲁吉亚正积极参与其中。未来，若能维持和平态势，阿美尼亚也可加入这一路线，”沙菲耶夫说。

政治评论员阿吉尔·马梅多夫指出，地区投资吸引力将显著提升。

“和平协议标志着长期对峙的终结、新交通线路的开通以及经济复苏。这对中亚利益有利，哈萨克斯坦可在中部走廊框架下增加过境收入。阿斯塔纳每年从过境中获利5万亿坚戈的目标正逐步实现，”专家表示。

他还强调，赞格祖尔路线将为中国至欧洲和中东的货运提供额外通道，同时强化突厥国家在全球交通体系中的地位。

交通物流专家劳夫·阿加米尔扎耶夫指出，赞格祖尔走廊和希贾兹铁路将为中亚开辟通往欧洲、非洲和中东的新过境路径。

“赞格祖尔走廊（穿越亚美尼亚的锡乌尼克州）的开通将多元化现有路线，并让中亚国家更快抵达土耳其梅尔辛港。这将打开通往南欧以及经济潜力巨大的非洲大陆的大门，”专家说。

他提到，这一走廊与土耳其大型基础设施项目深度融合，提升战略效益。其中包括连接伊拉克-土耳其发展路线至波斯湾阿尔法布港，以及通过叙利亚、约旦和沙特阿拉伯重建连接伊斯坦布尔与麦加的希贾兹铁路。

阿加米尔扎耶夫表示，土耳其、叙利亚和约旦签署的互谅备忘录涵盖完成叙利亚境内30公里铁路基础设施、强化约旦机车维护中心，以及通过亚喀巴港直达红海。这些举措将融合海陆运输，加速13年来中断的货运和客运流量。

“对哈萨克斯坦及其他中亚国家而言，这些项目在中部和赞格祖尔走廊中开辟新机遇，提供备用路线，缩短过境时间和成本，吸引物流及相关领域投资，加强区域经济一体化，并拓展与中东、南欧和非洲的贸易联系，”阿加米尔扎耶夫补充道。

政治学博士埃尔沙德·米尔巴希罗格鲁认为，华盛顿协议首先在安全层面意义重大。

“南高加索长期是冲突热点。如今，得益于阿塞拜疆努力，正形成稳定的区域安全体系。这将直接影响中亚。哈萨克斯坦与阿塞拜疆已建立成熟合作框架，而高加索和平协议将扩展交通、能源和物流领域的联合项目，”米尔巴希罗格鲁说。

在他看来，这为构建统一互动的安全新架构提供了机会，将首次有效整合区域国家。

巴库托普丘巴舍夫分析中心主任鲁西夫·侯赛因诺夫则强调，对中亚而言，这带来几项务实举措。

“首先，它降低过境风险，提升中部走廊潜力。对投资者和物流公司，这信号加速项目并提高路线容量。同时，协议调整外部政治影响力平衡。美国和欧盟作用增强，但土耳其、伊朗和中国利益也得到保障。哈萨克斯坦需通过灵活外交和提升物流吸引力应对，”侯赛因诺夫表示。

他指出，区域竞争将加剧，哈萨克斯坦应抓住港口、铁路运输和数字基础设施升级的机会。

总体而言，专家一致认为，巴库-埃里温华盛顿协议将推动合作迈向新高度。它将降低南高加索冲突风险，为交通项目开辟空间，并强化“欧洲-高加索-中亚”联系。

对哈萨克斯坦及其他区域国家，这意味着过境收入和投资吸引力增加，以及在国际交通走廊体系中地位的巩固。

【编译：木合塔尔·木拉提】