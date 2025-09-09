贾拉拉巴德更名计划获批 或助力投资与发展

消息称，吉尔吉斯斯坦议会宪政立法、国家政体、司法问题和议事规程委员会已批准一项特别法案，将贾拉拉巴德市更名为“玛纳斯”。

此次更名预计耗资1500万索姆（约17.15万美元）。这一提议由贾拉拉巴德市市长埃尔尼斯别克·奥尔莫科夫提出。他表示，更名将有助于提升城市形象，吸引更多投资。

—贾拉拉巴德是历史悠久的古城之一。现有名字源于一个传说，相传贾拉勒丁曾用肖尔布拉克泉的水和泥土为人们治病，因此得名。而“玛纳斯”这一名字代表着我们伟大的历史，我认为无需过多解释。-奥尔莫科夫说。

吉尔吉斯斯坦前总理费利克斯·库洛夫就此发表评论，建议赋予贾拉拉巴德（玛纳斯）特殊地位，并将部分国家机构迁至该市。

—可以考虑赋予该市“行政首都”地位，首先把议会迁过去。此外，还可以将部分部委、部门以及大型国有企业迁往南部，以减轻比什凯克的负担。-库洛夫表示。

贾拉拉巴德是吉尔吉斯斯坦第三大城市，同时是贾拉拉巴德州的首府，人口约18.5万。

【编译：阿遥】