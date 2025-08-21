托卡耶夫签署总统令 明确最高审计院新职权

文件明确了最高审计院的任务与权限。特别是，审计院获得了依照相关法律向法院提起诉讼的权利，包括为确保预算资金追回，通过完成工作、提供服务、交付货物等方式实现资金恢复，以及在会计中反映和/或减少违规金额并落实整改指令。

与此同时，最高审计院还将负责对共和国预算草案主要支出方向进行初步评估。

此外，总统令还修订了关于批准共和国预算草案及修正案主要支出方向初步评估规则的内容。

文件指出，州、直辖市和首都预算主要支出方向的初步评估规则是依据《哈萨克斯坦共和国预算法典》和《国家审计与财政监管法》制定的，明确了地方审计委员会在预算草案编制过程中进行初步评估的程序。

对预算草案的评估包括：分析州、直辖市和首都预算在计划期内的指标合理性；审查相关法律法规与方法基础是否完备；以及对预算草案的编制情况提出意见，并将评估结果和建议提交给地方执行机构及相应的马斯利哈特（地方议会）。

如需确认所提交评估文件和材料的真实性与合理性，审计委员会有权要求预算项目管理者和其他预算过程参与者提供相关资料，并可使用审计及专家分析活动的结果。

此外，地方国家规划授权机构须在预算批准后的30个工作日内，向审计委员会报告落实预算评估结论和建议所采取的措施。

据此前消息，托卡耶夫总统于8月20日主持召开工作会议，讨论国家经济与预算规划问题。

【编译：阿遥】