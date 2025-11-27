“联盟 MS-28”号从拜科努尔升空 三名宇航员奔赴国际空间站

飞船由“联盟-2.1a”运载火箭送入轨道，火箭天线和太阳能电池板已成功展开。“联盟 MS-28”号将执行飞赴国际空间站（ISS）的任务。

本次任务中，俄罗斯宇航员谢尔盖·库季-斯维尔奇科夫担任指令长，这是他第二次执行太空飞行。谢尔盖·米卡耶夫以及美国宇航员克里斯托弗·威廉姆斯则是首次进入轨道。

Фото: Kazinform

飞船搭载超过125公斤的货物，将被运送至空间站。

按照计划，“联盟 MS-28”号将于阿斯塔纳时间17:38与国际空间站对接。空间站目前共有六名宇航员，分别是俄罗斯宇航员谢尔盖·雷日科夫、阿列克谢·祖布里茨基、奥列格·普拉托诺夫，美国宇航员泽娜·卡德曼、迈克·芬克，以及日本宇航员油井龟美也。

第74远征队将在空间站停留242天，其间计划进行两次太空行走。

拜科努尔航天发射场始建于1955年，是世界上首个、也是规模最大的航天发射基地。

【编译：阿遥】