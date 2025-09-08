突厥斯坦州热带果园香蕉丰收 温室年产约千吨

该温室位于赛兰区开纳尔布拉克乡的塔斯克舒村，占地5.3公顷，是独联体地区最早开展热带水果规模化种植的项目之一。目前这里每年可收获约1 000吨香蕉，供应国内市场。游客可以在园区内漫步参观，门票为成人1 000坚戈、儿童500坚戈，并可在出口处以每公斤750坚戈的价格购买突厥斯坦产香蕉。

温室内高大的香蕉树成排矗立，配备自动灌溉系统，粗壮的树干上悬挂着沉甸甸的果串，给参观者留下深刻印象。许多游客纷纷拍照留念，并在社交媒体上分享感受。

Фото: Қайрат Зайнишев

该项目第一阶段于2023年启动，总投资10.56亿坚戈，所有设备均从土耳其进口。目前，温室长期雇佣15名工人，另有15名当地居民在季节性工作中受雇。

项目负责人季穆尔·乌捷舍夫介绍，下一步计划扩建温室：新增4.8公顷种植香蕉，5.4公顷种植番茄，1公顷草莓，以及2.7公顷黄瓜。全面实施后，年产量将达到1 500吨香蕉、120吨草莓、3 153吨番茄和1 125吨黄瓜，总投资额预计13.4亿坚戈，并将创造150个长期就业岗位。

该项目获得政府支持，基础设施如供水、供电和供气均已完善。为合理利用水资源，还进行了地下水勘探和钻井。首批实验性种植的7 400株“Anamuz”香蕉苗已顺利适应。

乌捷舍夫表示：

- 我们的产品主要面向国内市场。与进口香蕉相比，因没有运输成本，价格将大幅降低。

此外，来自土耳其的经验丰富的农艺师被邀请参与，负责技术指导和管理。

香蕉树可连续结果10至15年。目前首批香蕉已收获，园区还在试种柠檬和枣椰等其他热带作物。未来计划进一步扩大热带水果种类，丰富市场供应。

【编译：达娜】