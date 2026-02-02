哈萨克斯坦-土耳其联合战略规划小组第八次会议在安卡拉举行

消息称，会议由哈萨克斯坦外交部长叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫和土耳其外交部长哈坎·菲丹共同主持召开。双方讨论了广泛的双边和多边合作问题，包括政治、经贸、投资、运输和过境、信息技术和人文领域合作。

阔谢尔巴耶夫指出，土耳其是哈萨克斯坦最大的贸易和经济伙伴之一。

- 在此，我想强调，必须加强切实措施，促进高潜力领域的双边贸易，尤其是在农产品领域。哈萨克斯坦可以成为土耳其消费者可靠的优质食品供应国。-他说。

Фото: ҚР СІМ

会议重点讨论了进一步发展投资领域合作的问题。哈萨克斯坦外交部长指出，土耳其投资对哈萨克斯坦经济发展做出了重大贡献。土耳其在哈萨克斯坦的投资额超过50亿美元，而哈萨克斯坦在土耳其的投资额超过22亿美元。这充分体现了土耳其投资者对哈萨克斯坦的信任，以及哈萨克斯坦为投资者提供的良好投资环境。

此外，阔谢尔巴耶夫还向土耳其合作伙伴介绍了哈萨克斯坦为完善旨在保护投资者权益和优化国家支持措施的立法框架而采取的措施。具体而言，目前哈萨克斯坦为投资者提供一系列优惠政策，包括税收和关税减免、稳定保障、补贴和赠款，以及针对投资者的特殊签证制度。

Photo credit: Kazakh MFA

双方还讨论了人文领域合作的各个方面。特别关注了哈萨克斯坦总统托卡耶夫关于向兄弟般的土耳其人民提供援助，以消除2023年毁灭性地震后果的指示的落实情况。作为这项工作的一部分，哈萨克斯坦计划今年在加济安泰普州完成一所学校的建设。

会议还讨论了哈萨克斯坦和土耳其在国际议程上的合作问题以及在多边框架内的相互支持。阔谢尔巴耶夫指出，突厥一体化是哈萨克斯坦多边外交的优先领域之一。今年，哈萨克斯坦计划举办突厥国家组织非正式峰会，而土耳其将主办第十三届峰会。哈萨克斯坦外长在讲话中强调了即将举行的会议的重要性。

Фото: ҚР СІМ

根据会议结果，哈萨克斯坦外交部和土耳其外交部签署了2026-2027年合作计划。

总结此前会谈的结果，双方对结果表示满意，并表示相信哈萨克斯坦外交部长访问安卡拉将为哈萨克斯坦和土耳其之间传统上牢固的关系的发展注入新的动力。

【编译：小穆】