中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:16, 15 11月 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统致唁电 向诗人艾哈迈托娃家属表达哀思

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，国家元首向国家文学奖获得者库拉什·艾哈迈托娃的家属致唁电。

    Күләш Ахметова
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

    哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向著名诗人、 “荣誉(Құрмет) ” 勋章和“智慧(Парасат) ” 勋章获得者库拉什·艾哈迈托娃的逝世表示哀悼，并向她的家人和亲属致以慰问。

    电文指出，艾哈迈托娃将自己的一生奉献给了光辉的语言艺术，为拓展哈萨克民族文学的视野作出了宝贵贡献。她那由心底流出的抒情诗，以及歌颂民族精神的慷慨激昂诗作，获得了广泛赞誉。她的一生是一份精神榜样，她留给世界的文学遗产将永远闪耀，她的名字和光辉形象将被后人铭记。

    库拉什·艾哈迈托娃（Күләш Ахметова）是哈萨克斯坦著名女诗人，1946年4月25日出生于吉尔吉斯斯坦。她毕业于哈萨克国立大学，自20世纪70年代开始发表诗歌。她曾在《Жалын》等文学期刊工作，并以其抒情诗和情感丰富的作品赢得广泛认可。

    艾哈迈托娃是哈萨克文学界的杰出代表，曾荣获国家文学奖，并被授予“荣誉(Құрмет) ” 勋章和“智慧(Парасат) ” 勋章。她的诗歌主题广泛，涉及故乡、爱情、民族精神和女性命运，以其细腻的笔调与深刻的人文关怀深深打动读者。

    【编译：阿遥】

    标签:
    总统 文学
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读