托卡耶夫总统致唁电 向诗人艾哈迈托娃家属表达哀思

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统向著名诗人、 “荣誉(Құрмет) ” 勋章和“智慧(Парасат) ” 勋章获得者库拉什·艾哈迈托娃的逝世表示哀悼，并向她的家人和亲属致以慰问。

电文指出，艾哈迈托娃将自己的一生奉献给了光辉的语言艺术，为拓展哈萨克民族文学的视野作出了宝贵贡献。她那由心底流出的抒情诗，以及歌颂民族精神的慷慨激昂诗作，获得了广泛赞誉。她的一生是一份精神榜样，她留给世界的文学遗产将永远闪耀，她的名字和光辉形象将被后人铭记。

库拉什·艾哈迈托娃（Күләш Ахметова）是哈萨克斯坦著名女诗人，1946年4月25日出生于吉尔吉斯斯坦。她毕业于哈萨克国立大学，自20世纪70年代开始发表诗歌。她曾在《Жалын》等文学期刊工作，并以其抒情诗和情感丰富的作品赢得广泛认可。

艾哈迈托娃是哈萨克文学界的杰出代表，曾荣获国家文学奖，并被授予“荣誉(Құрмет) ” 勋章和“智慧(Парасат) ” 勋章。她的诗歌主题广泛，涉及故乡、爱情、民族精神和女性命运，以其细腻的笔调与深刻的人文关怀深深打动读者。

【编译：阿遥】