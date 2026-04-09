监狱系统医疗服务持续改善 服刑人员死亡率下降5%

根据去年统计数据，服刑人员死亡率同比下降5%。这一成果主要得益于医疗基础设施的持续改善、预防性措施的不断加强以及医疗服务可及性的提升。

数据显示，通过扩大体检和筛查覆盖范围，疾病检出率提高了28%。其中，循环系统疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病的检出增长最为明显。

卫生部指出，引入远程医疗成为重要举措之一。目前，刑事执行系统17个机构已配备专门的远程医疗设备，远程会诊数量增长了5倍，显著提升了专业医疗服务的可及性。

与此同时，住院医疗服务的可及性也得到提高，全天候及日间住院治疗人数均有所增加。自服刑人员医疗保障职能由内务部划转至卫生部以来，相关基础设施升级改造工作持续推进。在刑事执行系统78个机构（其中包括62个医疗门诊和16个医疗点）中，医疗服务条件得到改善，其中55个设施（占70%）已完成日常及大修工程。

卫生部表示，将继续系统推进相关工作，确保无论公民身份或羁押场所如何，均能依法享有医疗保障权利，并获得高质量、可及的医疗服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】