扎伊姆别托夫在议会全体会议上指出，近年来电子商务已成为国民经济重要组成部分，在线平台交易日益普及。

—根据贸易和一体化部数据，电子商务已成为大众消费的核心。然而，电商规模持续扩张在为民众带来极大便利的同时，也引发凸显的生态问题。为确保商品在运输过程中完好无损，大量使用塑料、薄膜和纸板等"耗材"。这些包装送达后大部分被直接丢弃，导致生活固体废物中包装垃圾占比逐年上升，垃圾填埋场承载压力随之激增，-他说。

这位议员认为，电子商务发展必须与生态责任并重。环境保护不仅是国家责任，更是企业与社会的共同义务。

他进一步表示，鉴于电子商务领域迅猛发展，为减轻环境负荷并实现废弃物有效管理，建议考虑采取以下具体措施：

第一，针对电商领域使用的一次性包装引入明确规范性要求，分阶段提高可重复使用及环保型包装比例。

第二，针对大型在线平台及物流快递公司，建立关于包装废弃物收集与回收的"生产者延伸责任"机制。

第三，在大城市启动试点项目，推广循环周转箱、周转筐及多次往返使用的包装系统。

第四，为加强垃圾分类与回收基础设施建设，应在各地区增加现代化分拣综合体，并强化经济激励措施以吸引该领域投资。

【编译：阿遥】