中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:55, 14 11月 2025 | GMT +5

    迪玛希首次登陆柏林舞台 “Stranger”演唱会今日举行

    哈萨克国际通讯社讯）在伦敦奉上精彩演出之后，来自哈萨克斯坦的知名歌手迪玛希•库代别尔艮于11月13日抵达德国首都柏林，并将于14日在马克斯-施梅林体育馆举行其在柏林的首场演唱会。

    Dimash
    Photo credit: dimashnews.com

    抵达柏林勃兰登堡机场时，迪玛希和团队受到了来自世界各地歌迷的热情迎接。歌迷向他献上鲜花、索要签名，并齐声唱起《We Are Golden》，以独特方式欢迎这位哈萨克艺术家首次踏足德国首都。

    来自智利的歌迷安德烈娅在机场大厅演奏了哈萨克冬不拉曲《Erke sylqym》。迪玛希及其父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫现场帮她调试冬不拉，随后也加入合奏，场面温馨感人。

    Dimash
    Photo credit: dimashnews.com
    Dimash
    Photo credit: dimashnews.com

    迪玛希此次“Stranger”演唱会将在马克斯-施梅林体育馆举行。该场馆由Joppien Dietz Architekten建筑事务所设计，作为柏林申办2000年奥运会项目之一，于1993年至1997年间建成，是柏林规模最大的体育及文化活动场馆之一，并以德国著名拳击手马克斯·施梅林命名。

    该体育馆位于弗里德里希-路德维希-雅恩体育公园内，常年举办大型体育比赛、音乐会、演出及会议等活动。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 艺术 迪玛希 音乐
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读