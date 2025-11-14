迪玛希首次登陆柏林舞台 “Stranger”演唱会今日举行

抵达柏林勃兰登堡机场时，迪玛希和团队受到了来自世界各地歌迷的热情迎接。歌迷向他献上鲜花、索要签名，并齐声唱起《We Are Golden》，以独特方式欢迎这位哈萨克艺术家首次踏足德国首都。

来自智利的歌迷安德烈娅在机场大厅演奏了哈萨克冬不拉曲《Erke sylqym》。迪玛希及其父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫现场帮她调试冬不拉，随后也加入合奏，场面温馨感人。

Photo credit: dimashnews.com

Photo credit: dimashnews.com

迪玛希此次“Stranger”演唱会将在马克斯-施梅林体育馆举行。该场馆由Joppien Dietz Architekten建筑事务所设计，作为柏林申办2000年奥运会项目之一，于1993年至1997年间建成，是柏林规模最大的体育及文化活动场馆之一，并以德国著名拳击手马克斯·施梅林命名。

该体育馆位于弗里德里希-路德维希-雅恩体育公园内，常年举办大型体育比赛、音乐会、演出及会议等活动。

【编译：达娜】