哈萨克斯坦铁路货运稳步提升 煤炭粮食运输表现突出

数据显示，今年1月至3月，哈国铁全线共完成货物运输6450万吨，较去年同期增加36万吨。其中，国内运输量为4080万吨；出口运输量为2370万吨，同比增长2.2%。

与此同时，重点民生物资运输保障力度持续加大。

哈国铁指出，今年前三个月，公司累计运输煤炭2740万吨，同比增长3%。其中，供应国内市场的煤炭运量为1980万吨，同比增长4%。粮食装载量增长15.4%，达到410万吨，其中出口量为330万吨，同比增长17.5%。此外，面粉类制品出口运输量增长6.2%，达到57万吨。

其他货物品类运输同样呈现增长态势。具体来看：黑色金属运输量增长18%，达到130万吨；铁矿石及锰矿石增长14%，达到270万吨；化肥运输量增长3%，达到120万吨。

哈国铁表示，将继续致力于保障铁路网络稳定运行，并进一步推动出口运输规模稳步提升。

【编译：阿遥】