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    18:47, 07 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦铁路货运稳步提升 煤炭粮食运输表现突出

    哈萨克国际通讯社讯）今年第一季度，哈萨克斯坦国家铁路公司（哈国铁）货物运输量实现稳步增长，总量达到6450万吨。国内及出口运输持续走强，尤其是煤炭、粮食和黑色金属运输的增长，为国家重点经济领域提供了有力支撑。

    哈萨克斯坦铁路货运稳步提升 煤炭粮食运输表现突出
    Фото: КТЖ

    数据显示，今年1月至3月，哈国铁全线共完成货物运输6450万吨，较去年同期增加36万吨。其中，国内运输量为4080万吨；出口运输量为2370万吨，同比增长2.2%。

    与此同时，重点民生物资运输保障力度持续加大。

    哈国铁指出，今年前三个月，公司累计运输煤炭2740万吨，同比增长3%。其中，供应国内市场的煤炭运量为1980万吨，同比增长4%。粮食装载量增长15.4%，达到410万吨，其中出口量为330万吨，同比增长17.5%。此外，面粉类制品出口运输量增长6.2%，达到57万吨。

    其他货物品类运输同样呈现增长态势。具体来看：黑色金属运输量增长18%，达到130万吨；铁矿石及锰矿石增长14%，达到270万吨；化肥运输量增长3%，达到120万吨。

    哈国铁表示，将继续致力于保障铁路网络稳定运行，并进一步推动出口运输规模稳步提升。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 进出口 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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