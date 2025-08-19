首届哈-乌科学与创意知识分子论坛在阿斯塔纳举行

论坛期间，两国科技文化界代表就加强人文合作、发展民间外交、传承传统等重要议题进行了探讨，并确定了进一步加强各领域合作的优先任务。

阿什姆巴耶夫在讲话中指出，首届哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦知识分子论坛是在国家元首的直接指示下举办的。总统一直高度重视两国科学和创新知识分子之间的互动。因此，这一平台显然是一项重要举措，为深化兄弟民族之间的人文合作铺平了道路。

- 近年来，在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫的领导下，哈乌关系达到了前所未有的高水平。值得一提的是，人文领域合作是双方合作的重点领域之一。事实上，文化、艺术和教育是牢不可破的桥梁，任何政治寒流都无法摧毁。它们始终建立在共同的历史、相互尊重和价值观之上。我们相信，今天的科学和创新界知识分子的聚会将成为未来交流新理念、重要思想和新计划的传统平台。通过这样的善举，我们相互倾听，迈出了走向共同美好未来的重要一步。-他说。

阿什姆巴耶夫还指出，在当前形势下，建立和加强哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦两国人民之间的友谊的人文联系尤为重要。显然，年轻人在其中发挥着特殊作用。因此，扩大教育、科学、文化等领域的联合项目、开展联合研究、交流经验、实施创意和信息技术项目极其重要。

乌兹别克斯坦参议院主席则对论坛上提出的想法表示支持，并指出举办论坛的意义，以及这一新举措对于进一步扩大人文合作的特殊重要性。

【编译：小穆】