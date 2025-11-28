中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    18:21, 28 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦-瑞士商业理事会第五次会议在阿斯塔纳举行

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，哈萨克斯坦-瑞士商业理事会第五次会议28日在阿斯塔纳拉开帷幕，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林出席，并发表讲话。

    Серік Жұманғарин
    Фото: Экономика министрлігі

    副总理在讲话中指出，瑞士仍然是哈萨克斯坦经济的主要投资国之一。瑞士公司在能源、机械工程、食品和制药等行业，以及众多技术领域开展业务。

    根据2025年前9个月的统计结果，两国贸易额约为11亿美元。哈萨克斯坦有意增加瑞士企业在机械工程、制药、医药和生物技术、数字化、交通物流基础设施，以及可再生能源等领域的参与。副总理指出，哈萨克斯坦愿为投资者创造最有利的条件。

    Жұманғарин: Қазақстан — бүгінде өнеркәсіптік кластер қалыптастыруға дайын алаң
    Фото: Экономика министрлігі
    Швейцария Қазақстан экономикасындағы жетекші инвестордың бірі — Жұманғарин
    Фото: Экономика министрлігі

    落户位于阿斯塔纳的施泰德哈萨克斯坦公司是两国在车厢生产本地化的重要项目之一。今天，双方签署了一份供应557辆技术车厢的合同。首批车厢将于年底前交付。

    - 哈萨克斯坦如今已具备组建产业集群的条件。我们愿意组建联盟并开展技术合作。-赛热克·朱曼哈林说。

    Швейцария Қазақстан экономикасындағы жетекші инвестордың бірі — Жұманғарин
    Фото: Экономика министрлігі

    最后，与会人员签署了一系列文件和协议，旨在发展合作，加强双边在各个互动领域的贸易和经济关系。

    据悉，哈萨克斯坦-瑞士商业理事会是一个协调和咨询机构，成立于2012年，旨在发展两国商业界之间的合作。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 政府 贸易 经济
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    正在阅读