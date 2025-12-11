哈萨克斯坦-伊朗商业论坛在阿斯塔纳举行 两国总统共同出席

托卡耶夫总统首先向为推动哈萨克斯坦-伊朗关系深化做出巨大贡献的伊朗总统佩泽什基安表示感谢。

国家元首指出，两国贸易往来势头强劲，今天的活动将进一步加强双方在经济和投资领域的合作。

—去年，两国贸易超过3.4亿美元。预计今年这一指标将增加数倍。我们达成一致，大幅增加两国间的商品周转量，首先要达到10亿美元，然后在第二阶段提升至20亿美元。我们完全具备这个潜力。在此背景下，在德黑兰开设哈萨克斯坦贸易之家的倡议至关重要。这将使我国产品能够系统性地进入伊朗市场。我们在投资领域的联系也在不断加强。过去20年，伊朗已向哈萨克斯坦投资超过2.26亿美元。目前，由伊朗商界开设的350多家企业在我国成功运营。我们相信，今天的会议将有助于增加此类企业的数量。-托卡耶夫说。

托卡耶夫强调，在巩固经济协作方面，哈萨克斯坦-伊朗政府间委员会应发挥特殊作用。哈萨克斯坦已采取具体措施为投资者创造有利环境：成立了专门的投资指挥部，并正在引入以“一站式”原则运作的国家数字平台。哈萨克斯坦已准备好与伊朗共同开发各类项目。

国家元首随后着重介绍了将为两国合作发展注入新动力的领域。其中，加强交通物流方向的合作尤为迫切。

—哈萨克斯坦是欧亚空间的主要交通物流枢纽之一。目前，中国和欧洲之间约85%的货运量通过我国。哈萨克斯坦高度重视进一步提升其过境潜力，因此我们将伊朗视为极其重要的合作伙伴。为此，我们准备在发展港口码头、完善物流以及增加过境货物量方面共同努力。我们已经开始实施共同项目。例如，我国计划在沙希德·拉贾伊港建设一个交通物流码头。该设施将为哈萨克斯坦商品直接进入世界市场打开通道。我们有兴趣将阿克套港和库雷克港与伊朗的阿米尔阿巴德港、安扎利港连接起来，并打算与班达尔阿巴斯和恰巴哈尔港建立伙伴关系。对哈萨克斯坦而言，发展连接中亚与波斯湾的多式联运走廊至关重要。在这方面，哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗铁路线将发挥特殊作用。到2030年，通过这条路线的货运量可能增加一倍，其经济效益是显而易见的。地区贸易的振兴将为启动新的工业项目创造机会，并为开设服务中心和生产场地创造条件。-托卡耶夫总统指出。

托卡耶夫还强调了发展农业领域协作的必要性。

—伊朗是哈萨克斯坦谷物的主要买家之一。去年，两国在农工综合体领域的贸易额达到了2.2亿美元。而今年前十个月，谷物贸易额已接近2.8亿美元。我们支持企业向农业投资。目前，一些联合项目正在实施中。例如，伊朗Solico Group计划在我国建设一座年产20万吨的乳制品联合工厂，并着手生产儿童食品。此外，我们知道Kourosh Food Industry公司也对哈萨克斯坦市场表现出兴趣，希望在我国开设植物油生产和家禽养殖企业。我想再次强调：我们随时准备建立合作。因此，我邀请伊朗企业家共同合作，在哈萨克斯坦开设现代化工厂。-托卡耶夫说。

托卡耶夫着重强调了保护里海及其生态系统的重要性。

—里海的命运是一个非常紧迫的问题。海平面下降正在对该地区的生态和经济产生负面影响。解决这个困扰所有人的问题是五个里海沿岸国家的共同责任。应该吸引国际组织和金融机构参与到这项工作中。我在上海合作组织扩大会议上提出了建立水问题中心的建议。在此背景下，我们必须通过一项旨在保护里海水资源的国家间计划，并采取联合行动。此外，哈萨克斯坦代表团将参加明年在德黑兰举行的第七届里海峰会。我国还提议在未来两年内主办第四届里海经济论坛。这些活动将有助于全面审议里海相关问题，并找到有效的解决方案。我们邀请伊朗伙伴积极参与这些倡议。-托卡耶夫说。

国家元首指出，必须高度重视全面数字化进程。

—哈萨克斯坦正在采取具体措施发展数字经济，并正在开展大规模工作以广泛应用人工智能技术。我们的明确目标是在未来三年内成为真正的数字国家。为此，我们率先在该地区成立了人工智能和数字发展部。今年，中亚首台超级计算机在哈萨克斯坦投入运营，国际人工智能中心Alem.AI也已开放。此外，我们非常重视阿拉套市的发展。我签署法令，赋予阿拉套市超前发展城市的地位。该项目将促进加密产业、创新和技术业务的发展。我们相信将与伊朗公司在这一方向上建立紧密联系。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫最后表示，哈萨克斯坦和伊朗已迈入新的合作阶段，两国正在贸易、投资、物流和技术领域奠定经济伙伴关系的基础，并相信本次论坛将为两国关系发展注入特殊动力。

佩泽什基安总统在论坛上发言时表示，这次会面不仅是两国人民源远流长友谊的体现，也是发展社会经济关系道路上的重要一步。

—两国企业家已就一系列有前景的方向达成了合作意向。特别是，伊朗与哈萨克斯坦同意建立联合航运、在里海成立联盟、在阿克套港开设农产品仓库和分销中心、在哈萨克斯坦建立食品和纸包装联合工厂，以及在阿拉木图设立伊朗建材出口园区。我们还在矿物学、原材料加工和地区出口发展领域加强了合作。我们支持成立伊朗-哈萨克斯坦联合贸易理事会、发展直航、简化企业家签证制度以及定期组织两国贸易展览会。-佩泽什基安说。

