哈萨克斯坦-意大利：欧陆上的坚定伙伴

长期稳固的双边关系

自1992年建交以来，哈意关系已走过近33年。2009年，两国签署《战略伙伴关系条约》，关系提升至新阶段。双方建立了政府间工业与经贸合作委员会，以及议会间友好小组，为合作提供制度保障。

去年开通的“阿斯塔纳—米兰”直航进一步拉近了两国距离，促进了旅游、文化和经贸往来。意大利是哈萨克斯坦在欧洲的重要伙伴，长期位列三大贸易伙伴之列。

Фото: Ақорда

意大利总统塞尔焦·马塔雷拉

意大利是议会制单一制国家，总统与总理均有重要职责。马塔雷拉自1980年代起活跃政坛，曾担任多项部长职务，2011年进入宪法法院，2015年当选总统，并于2022年连任。托卡耶夫总统已多次与其会面，最近一次是在今年3月。此次访问属于正式国事访问，将以扩大代表团形式举行。

经贸与投资合作

近年来，哈意经贸往来势头强劲。2024年双边贸易额接近 200亿美元，其中哈萨克斯坦对意出口超 180亿美元，同比增长24%。出口商品以原油（96.7%）、未加工铝、小麦、铁合金和煤炭为主；从意大利进口的商品主要包括药品、管道设备及机械装置等，金额约 7亿美元。

投资方面，1992年至2022年意大利对哈直接投资累计达 150亿美元，2005年至2024年间则超过 76亿美元。目前，约有300家意大利企业在哈开展业务，包括ENI、SDF Group和PetroValves等大型公司。

Фото: Ақорда

未来合作重点

意大利视哈萨克斯坦为中亚市场的门户，计划加大在能源、机械制造、化工、制药、农业及基础设施领域的合作。尤其是“中间走廊”（跨里海国际运输线路）的建设，被认为是意方深化与中亚合作的关键。

哈萨克斯坦不仅是全球主要的铀生产国，也是向欧洲供应石油和天然气的重要国家。这一地位使其在意大利和欧盟的战略布局中尤为重要。

教育与文化交流

今年5月，两国签署了8项协议，总价值超过 80亿美元，涵盖能源、工程、教育和文化等领域。其中包括在哈建立工程枢纽、开设农业类大学分校，以及在国家博物馆设立文物修复中心。意方承诺无偿提供设备和技术，并协助培训相关人才。

目前，意大利著名的农业大学已在哈萨克斯坦捷特苏地区设立分校，并开设农学、育种、农业技术等4个专业课程。

此次即将举行的托卡耶夫总统与马塔雷拉总统会晤，将为这些合作项目的落实与拓展注入新动力。

Фото: Kazinform

【编译：达娜】