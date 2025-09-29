哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与塞尔焦·马塔雷拉举行会谈

托卡耶夫总统在会谈中表示，意大利总统的来访将为进一步深化两国合作注入新动力。他指出，此次访问彰显了哈萨克斯坦与意大利之间深厚的友谊和长期的伙伴关系。

“总统先生，很高兴以贵宾身份迎接您。这是您首次访问哈萨克斯坦，相信将为我们的合作开启新篇章。哈萨克斯坦与意大利已建立密切的协作关系，我们对贵国怀有崇高敬意。双边贸易持续稳步发展，经济联系基础稳固，多个领域的合作取得了显著成果。作为国家元首，我愿为加强双边合作贡献力量。”哈萨克斯坦总统说道。

Фото: Акорда

塞尔焦·马塔雷拉对哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情接待表示感谢，并强调进一步提升双边关系的重要性。

“继您去年1月访问罗马后，我很高兴在阿斯塔纳与您再次会面。正如您所言，两国关系不断巩固，日益紧密且富有成效。双方在贸易经济、文化等领域的合作逐年深化，大学间的伙伴关系也已步入正轨。感谢您的友好情谊。”意大利总统表示。

双方就双边关系的主要方向以及地区和国际议程上的热点问题交换了意见。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫借此机会向意大利总理焦尔吉娅·梅洛尼转达了问候与良好祝愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】