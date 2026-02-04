“哈萨克斯坦-巴基斯坦”商务论坛在伊斯兰堡开幕

论坛旨在深化两国工商界在贸易、经济、投资及工业领域的合作，成为此次访问的核心商务平台，为两国政府部门、准国有机构及企业代表提供直接对话与对接机会。

活动议程包括由相关部委、国有企业、金融机构及大型私营公司负责人参与的全体全会、B2B和B2C商务洽谈，以及多项商业文件的签署仪式。

哈萨克斯坦代表团共有143人参会，其中24人来自准国有部门，119人来自工商界。巴基斯坦方面则有180家企业代表出席。

论坛期间，双方计划签署一系列合作协议，涵盖以下重点方向：建立联合投资平台；利用巴基斯坦港口基础设施发展陆海联运物流通道；推动电子商务及邮政物流合作；深化银行及伊斯兰金融领域协作；开展工业合作；推进电动巴士、食糖、建筑材料及油漆涂料生产；以及在信息技术、数字政府（GovTech）、创业生态系统、纺织工业、医疗卫生和国防工业综合体等领域的广泛合作。

此次商务论坛将进一步巩固哈巴经贸投资联系，为两国在多领域实现互利共赢注入新动力。

【编译：木合塔尔·木拉提】