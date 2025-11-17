哈萨克-准噶尔战争为何延续数世纪？历史学家的解读

冲突根源何在？

教授指出，哈萨克人与卫拉特人之间的紧张关系远早于准噶尔汗国的建立。

“哈萨克汗国成立于1465年，而准噶尔汗国近两个世纪后、即1635年才出现。但卫拉特部落与哈萨克部落的冲突更早发生。他们经常对莫卧儿斯坦、塞梅列奇耶部落以及阿布莱汗国发动掠夺性远征。”卡里巴耶夫说。

据史学家介绍，卫拉特人自身不稳定生产所需物资，只能通过贸易或战争获取。

Фото: Думан Арғынгелді/Kazinform

准噶尔汗国建立与江格尔被俘

准噶尔汗国建立当年即1635年，便对哈萨克领土发动进攻。未来可汗江格尔苏丹在此战中被俘。

教授认为，这是哈萨克-准噶尔关系中最独特的插曲之一。

“准噶尔执行权力由浑台吉掌握，立法机构称‘楚勒干’或‘楚乌勒干’，其主席昆杜伦太师是一位极富智慧、具备战略眼光的人物。”他表示。

正是这位昆杜伦将詹吉尔扣留在宫廷，后将其女嫁给詹吉尔并以礼相送。据学者称，哈萨克未来可汗陶克由此联姻而生。

“民间流传‘江格尔被哈萨克勇士解救’的传说，但并无任何史料佐证。”教授指出。

教授将两个世纪的战争分为若干阶段。

Фото: Kazinform

1635-1652年：初期交锋

双方虽频繁互征，但对民众影响有限。1652年詹吉尔可汗、1653年巴图尔浑台吉相继去世。

1653-1677年：准噶尔内乱

僧格继位，但其兄长不予承认。

准噶尔陷入内部危机，暂停对哈萨克大规模进攻。

1677-1697年：噶尔丹扩张

僧格被亲兄弟杀害后，噶尔丹以武力夺权。

“研究者将噶尔丹视为效仿成吉思汗的人物。他先统一蒙古，后征服东突厥斯坦。”历史学博士介绍。

其第三目标为七河流域与哈萨克草原。

1697年，噶尔丹在对清军作战中自杀。

Фото: Kazinform

1697-1727年：策旺阿拉布坦与头克可汗时代

准噶尔因牧场紧缩加剧了对哈萨克领土的入侵。

头克可汗时期战事升级，其去世后哈萨克汗国分裂为六部，陷入分崩。

“趁着中央权威削弱之际，准噶尔于1723-1725年加大对哈萨克进攻。策旺阿拉伯坦计划在此建立大准噶尔帝国。”史学家指出。

这一时期阿布莱可汗的反击成为了挽救民族存亡的关键。

1740-1757年：噶勒丹策凌攻势与准噶尔灭亡

噶勒丹策凌对哈萨克发动多次大规模远征，阿布莱在此期间被俘。

1745年后准噶尔内部危机加剧，哈萨克部队逐步收复失地。

1757年准噶尔汗国彻底覆灭。

此后，哈萨克汗国与清帝国确立边境关系。

哈萨克是如何在这样长久的战争中坚持下来的？

教授强调，战争最重要特征在于两国军事体制差异。

“准噶尔拥有常备军，需巨额维持资金。哈萨克无常备军，仅有部落武装，需中央统筹。但头克可汗后中央权威衰落。”博士说。

因此，守护哈萨克土地的是卡班拜、博根拜、赖姆别克、瑙雷兹拜、马莱萨雷、霍扎别尔根等部落英雄。

“哈萨克勇士的英勇、民族的坚韧与团结，使哈萨克人免于灭顶之灾。”史学家总结。

【编译：木合塔尔·木拉提】