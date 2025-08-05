哈萨克斯坦加强母婴健康保障 政府多措并举改善产科系统

总理别克帖诺夫在会议中指出，降低母婴死亡率已被总统确定为发展国家卫生系统的核心优先事项之一，这不仅关乎地区的社会福祉，也影响哈萨克斯坦在全球竞争力指数中的表现。

根据哈萨克斯坦卫生部公布的数据，2025年上半年，孕产妇死亡率同比下降10%，新生儿死亡率下降26.3%。总理表示，这一成绩是广大医疗人员辛勤工作的成果，但仍需持续努力以巩固成效。

为进一步缩小与发达国家在母婴健康指标方面的差距，总理提出多项具体措施：

加大高风险妊娠预防力度，完善孕前筛查与诊疗机制；

持续加强产科相关人才培养，在国内外权威机构对产科医生、儿科医生、新生儿重症医师进行轮训与再培训；

在全国范围内，特别是农村地区，建设临床教学中心并推广医生终身教育机制；

改善分娩安全条件，优先为各地围产期医疗中心配备现代化设备。

卫生部补充称，近年来通过政策推动，全国母婴死亡率已累计下降6倍以上。

会议还强调中央与地方政府在协调推进各项工作中的关键作用。

根据总理的最新指示，政府将从三大维度加强对产科系统的整体提升：

补充人力资源：卫生部联合地方政府加快为现有与新建医疗机构补充医护人员，推动2023—2030年医疗发展战略中明确的人才配备目标。 改善基础设施：各地将对母婴相关机构的基础设施和技术装备进行升级，并对愿意赴农村工作的青年医生提供定向补贴和激励资金。 技术转移机制：责成国家卫生科研中心和卫生部建立面向地区医疗机构的新技术转移机制，以提升诊疗与管理质量。

