哈萨克斯坦-卡塔尔政府间高规格联合委员会第6次会议在多哈举行

卡塔尔贸易和工业大臣表示，根据国际货币基金组织的数据，卡塔尔已实现本地区最高的发展速度，在投资吸引力方面在世界排名中处于领先地位。

-我们与哈萨克斯坦之间的合作关系得到了积极发展。卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼对阿斯塔纳进行的访问期间达成了一系列协议，为我们的各领域相互合作发展创造了机遇。我邀请哈萨克斯坦投资者与我们的企业建立稳固的伙伴关系。我相信两国之间的贸易量将达到新的高度。-他说。

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哈萨克斯坦副总理指出，两国之间的紧密合作将为双边关系发展带来积极动力。他强调，高层定期互访可以展现这一点。

-我们高度重视深化同哈萨克斯坦在国际舞台上可靠的重要伙伴卡塔尔之间的全面合作。今年是两国建立外交关系的第30周年。这些年里，双方致力于开展开放的政治对话，进一步加强互利经贸合作。当前，双方政治落实多项合作备忘录。此外，阿拉木图和多哈之间开通了直飞航班，每周7架次。经过双方协商达成的协议，将航班数量增加至28架次。-朱曼哈林说。

会谈中，朱曼哈林建议加强双方在其它领域的合作。

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哈萨克斯坦肉类和其他食品生产商有兴趣向卡塔尔市场出口商品。 在这方面，我认为应加快我们两国之间清真证书的协调程序。此外，我们还有意供应鱼子酱、鱼、蜂蜜等优质食品。两国能源合作潜力巨大。 如今，哈萨克斯坦计划通过发展天然气加工和天然气化学以及建设液化天然气生产厂来增加商业天然气资源基础并生产高附加值产品。-他说。

最后，双方签署了会议纪要，重申了恢复相互投资合作意愿，并确定了农业、贸易、自然资源和能源利用、交通、教育、医疗保健、文化、体育、信息技术和通信，以及社会和劳工等领域合作的优先方向。

数据显示，今年1-7月，哈萨克斯坦与卡塔尔之间的贸易量增加2倍，达480万美元（2022年同期为280万美元）。其中，出口额为40万美元，进口额为430万美元。2005-2022年期间，卡塔尔向哈萨克斯坦投资5660万美元。目前，共有3家卡塔尔企业在哈萨克斯坦境内运营。

【编译：小穆】