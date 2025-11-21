中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    21:19, 21 11月 2025 | GMT +5

    《北京特快》冬季特辑聚焦哈萨克斯坦 “冰雪之路”开播

    哈萨克国际通讯社讯）据旅游和体育部新闻处消息，法国电视都市六台（M6）旗下知名旅游真人秀《北京特快》（Pekin Express）新一季已正式开播。今年的节目全程在哈萨克斯坦境内拍摄，完全聚焦于我国。

    《北京特快》冬季特辑聚焦哈萨克斯坦 “冰雪之路”开播
    Фото: smi24.kz

    据了解，在《北京特快》的播出历史中，极少有某一季完全在单一国家取景，哈萨克斯坦此次跻身其中。通常，摄制组会在一季节目中横跨多个国家，而此次制作方对哈萨克斯坦表现出特别兴趣，把关注点放在我国的旅游潜力上。

    该节目在21年来首次选择冬季拍摄。本季以“冰雪之路”为主题，将呈现哈萨克斯坦的冬季自然风光、气候特征和独特景观。节目在法国平均日观众人数达350万。新一季的宣传片在 M6 及《北京特快》官方平台上线后，已获得数百万次观看。

    预计这一冬季特辑将在法国和海外收获大量关注，观众数量在法国、比利时、摩纳哥及瑞士等地有望达到700万。

    在法国，《北京特快》对旅游目的地的影响力极高。国际分析显示，任何国家在播出其拍摄的一季节目后，从法国赴该国的游客数量平均至少增长15%。这将为哈萨克斯坦在欧洲市场上的推广带来新的机遇。

    《北京特快》冬季特辑有望进一步提升哈萨克斯坦的国际旅游形象，吸引更多海外游客。

    据此前报道，近日，阿拉木图市加入世界旅游联盟，成为该组织正式成员。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 旅游 法国
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读