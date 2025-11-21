《北京特快》冬季特辑聚焦哈萨克斯坦 “冰雪之路”开播

据了解，在《北京特快》的播出历史中，极少有某一季完全在单一国家取景，哈萨克斯坦此次跻身其中。通常，摄制组会在一季节目中横跨多个国家，而此次制作方对哈萨克斯坦表现出特别兴趣，把关注点放在我国的旅游潜力上。

该节目在21年来首次选择冬季拍摄。本季以“冰雪之路”为主题，将呈现哈萨克斯坦的冬季自然风光、气候特征和独特景观。节目在法国平均日观众人数达350万。新一季的宣传片在 M6 及《北京特快》官方平台上线后，已获得数百万次观看。

预计这一冬季特辑将在法国和海外收获大量关注，观众数量在法国、比利时、摩纳哥及瑞士等地有望达到700万。

在法国，《北京特快》对旅游目的地的影响力极高。国际分析显示，任何国家在播出其拍摄的一季节目后，从法国赴该国的游客数量平均至少增长15%。这将为哈萨克斯坦在欧洲市场上的推广带来新的机遇。

《北京特快》冬季特辑有望进一步提升哈萨克斯坦的国际旅游形象，吸引更多海外游客。

据此前报道，近日，阿拉木图市加入世界旅游联盟，成为该组织正式成员。

【编译：阿遥】