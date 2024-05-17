首届哈萨克斯坦-中国粮食论坛将在新疆举行

会谈中，双方就两国农业领域合作进行了讨论。此外，双方还指出了朝着自由贸易迈出的重大步骤。首先，中方2024年2月取消哈萨克斯坦东南部地区肉类产品的口蹄疫检疫限制，使哈萨克斯坦能够恢复向中国出口优质畜产品。

-我们邀请中国企业家在积极参与哈萨克斯坦农产品生产和深层加工联合项目。我们有意出口谷物和油籽、肉类、家禽、乳制品和鱼类产品，以及蜂蜜、饲料和其他类型的食品。-哈萨克斯坦副总理说。

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小麦是哈萨克斯坦向中国出口的主要农作物之一。2023年，哈萨克斯坦向中国出口59.2万吨小麦，2024年第一季度向中国出口小麦22万吨。近5年来，哈萨克斯坦对中国农作物出口增长了4.6倍。具体来说，从2019年的75万吨增加到2023年的350万吨。

为加强谷物类出口的合作，2024年6月份将在中国新疆举行首届哈萨克斯坦-中国粮食论坛。两国粮食进出口和加工企业，以及两国国企和国家机构代表出席论坛。

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会谈中，哈方提议成立农业领域合作联合分委会。这将有助于更有效地发挥两国在农工综合体领域的合作潜力。此外，为了保障分委会的工作效率，建议成立一个由哈萨克斯坦农业部和交通部、国家铁路公司，以及中国海关总署和中国铁路局的工作人员组成的联合工作组。这将有助于及时并持续解决所出现的问题。

此外，两国副总理还就交通物流、电子商务、节水和人文领域合作问题进行了讨论。

【编译：小麦】