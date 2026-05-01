塔吉克斯坦冰川加速消融 中亚水安全面临严峻挑战

近年来，全球气候进入高度不稳定阶段。世界气象组织数据显示，2015年至2025年为有记录以来最热的十年，2025年气温较工业化前水平高出约1.43摄氏度。当前全球约有27.5万条冰川，储存着约70%的淡水资源，但正以加速趋势流失。

在中亚地区，气候变化影响尤为突出。统计显示，该地区占全球冰川质量损失的约8.5%。塔吉克斯坦总统此前指出，过去50年间，该国约1.4万条冰川中已有1300条完全消失。

作为中亚重要水源地，塔吉克斯坦境内冰川面积达1.11万平方公里，总体积约845立方公里，其融水为阿姆河、锡尔河等主要河流提供关键补给，构成区域超过60%的水资源来源。然而，持续升温正对这一体系造成冲击。过去20年间，塔吉克斯坦年均气温已上升1.0至1.3摄氏度，预计到本世纪中叶升温幅度将进一步扩大。

在当前趋势下，到2050年该国冰川资源或将减少约20%，至2100年损失可能高达85%。这不仅将加剧水资源紧张，还可能引发更多自然灾害。数据显示，2020年至2025年间，塔吉克斯坦已记录超过2000起自然灾害，过去十年累计超过4000起，经济损失超过5亿美元。

为应对挑战，塔吉克斯坦于2018年成立冰川研究中心，利用遥感与地理信息系统开展冰川监测与建模。目前全国已建立多处观测站，并与多国科研机构开展合作研究。以中亚最大冰川之一——费琴科冰川为例，其近百年来已后退约1公里，面积减少45平方公里，体积减少16立方公里。

在保护措施方面，科研人员正探索多种手段，包括建设高山湖泊调节径流、恢复高山植被改善微气候，以及借鉴瑞士经验通过覆盖材料减少冰川融化。此外，塔方还研究利用化学气溶胶形成保护层的可行性。

与此同时，冰川保护正逐步上升为国际议题。联合国已将2025年定为“国际冰川保护年”，并启动相关行动计划。中亚国家也在加强区域合作，推动水资源管理与气候应对协调发展。

分析认为，随着气候变化持续推进，冰川消融已对中亚可持续发展构成直接影响。在水资源高度依赖冰川补给的背景下，加强科研监测与区域协作、加快应对措施落实，成为保障区域长期安全的关键所在。

【编译：达娜】