全球新冠累计确诊病例已超1亿 累计死亡病例达2163806例

哈通社/努尔苏丹/1月27日--Worldometer网站发布的实时统计数据显示，截至努尔苏丹时间1月27日4时30分左右，全球累计确诊新冠肺炎病例达100768421例，累计死亡病例2163806例。

全球单日新增确诊病例570704例，新增死亡病例16514例。

数据显示，美国、巴西、西班牙、法国、英国是新增确诊病例数最多的五个国家，美国、英国、巴西、德国、南非是新增死亡病例数最多的五个国家。

据环球时报消息，美国《国会山报》25日报道，美国首次发现了一种最初在巴西被发现的变异新冠病毒，这种病毒的传染性更强。

消息称，明尼苏达州卫生部门表示，这种被称为P.1的变异病毒是在最近去过巴西的明尼苏达州居民身上发现的。为了监测新的新冠病毒变体，美国正在执行一项随机病毒检测计划，这种新毒株正是通过该计划检测到的。

明尼苏达州卫生专员简·马尔科姆(Jan Malcolm)表示：«我们知道，即使我们努力抗击新冠疫情，新冠病毒也会像所有病毒一样继续演变，这是我们希望限制新冠病毒传播的另一个原因——感染新冠病毒的人越少，病毒变异的机会就越少。»

马尔科姆补充说:«好消息是，我们可以通过佩戴口罩、保持社交距离、生病时呆在家里，以及在适当的时候进行检测等可靠的预防方法来减缓这种新变体以及所有变异新冠病毒的传播。»