哈国1日新增冠病确诊病例263例 增幅2.3%

哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 全国累计确诊患有2019新冠病毒病（COVID-19）的患者总数已达11571人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台统计，6月1日0时至2日0时，哈国全境新增2019新冠病毒病确诊患者 263 人，全国平均增幅 2.3% 。

当日共有183名患者康复出院。

新增病人数量最多的地区是努尔苏丹市（59人），阿克莫拉州、北哈州和库斯塔奈州当日无新增病例。

截至2日，哈国累计确诊冠病患者总数已达11571人，其中5587人已经康复出院，41人病逝。

各地区1日新增患者数量（增幅）情况：

努尔苏丹市 – 59 (2,7%)

阿拉木图市 – 29 (1,1%)

西哈州 – 27 (4,1%)

卡拉干达州 – 24 (2,6%)

曼格斯套州 – 19 (7,1%)

奇姆肯特市 – 18 (2,1%)

克孜勒奥尔达州 – 16 (4,0%)

阿拉木图州 – 15 (4,2%)

阿特劳州 – 14 (1,3%)

江布尔州 – 13 (3,4%)

巴甫洛达尔州 – 11 (5,3%)

东哈州 – 7 (5,2%)

阿克托别州 – 6 (1,7%)

突厥斯坦州 – 5 (1,3%)

【编译：木合塔尔·木拉提】