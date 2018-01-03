哈萨克中国银行向哈锌矿项目提供1.2亿美元贷款

哈通社/阿斯塔纳/1月3日 -- 据新华社消息，哈萨克中国银行与欧洲复兴开发银行日前在哈南部城市阿拉木图签署银团贷款合同，共同为哈萨克斯坦沙尔基亚锌业公司锌矿改扩建项目提供贷款，这是哈萨克中国银行首次与欧洲复兴开发银行开展合作。

根据合同，贷款总金额为2.95亿美元，其中哈萨克中国银行提供1.2亿美元，欧洲复兴开发银行提供1.75亿美元。

沙尔基亚锌业公司锌矿改扩建项目位于哈萨克斯坦克兹勒奥尔达州，由哈萨克斯坦国家主权基金控股。锌矿改扩建项目完成后，沙尔基亚锌业公司将在我国锌矿市场占据主导地位，并成为世界排名靠前的锌矿开采公司。项目不仅将带动当地经济发展，还将对我国就业、上下游产业发展等产生一系列积极影响。





哈萨克斯坦能源部表示，将为项目顺利实施提供良好基础设施服务。哈萨克中国银行行长刘伟表示，希望项目能成为"一带一路"框架下的合作典范，为哈萨克斯坦实体经济发展带来更多活力。



哈萨克中国银行系中国银行（北京）的子行。该行注册于1993年（注册号为3461-1900 -АО(ИУ)），拥有哈萨克斯坦共和国国家银行颁发的经营许可证（证号：№1.1.181 ，经营坚戈和外汇业务)，办理哈银行法规定的业务。银行主要经营活动为提供商业银行服务，包括向法人和自然人提供银行服务，并叙做金融市场业务。



哈萨克中国银行为以下协会和团体的成员：哈萨克斯坦金融工作者协会、哈萨克斯坦证券交易所、哈萨克斯坦银行同业清算中心。



【编辑：木合塔尔·木拉提】