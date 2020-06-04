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    08:13, 04 六月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：全国累计确诊人数已超过1.2万

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    哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 3日单日新增确诊患者271人，通报4起死亡病例。

    据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月3日全天，哈萨克斯坦新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例271例，增幅2.3%

    其中，卡拉干达州新增确诊人数最多（68人），曼格斯套州和突厥斯坦州当日无新增病例。

    3日，卡拉干达州（1例）、努尔苏丹市（1例）和阿特劳州（2例）通报了4例死亡病例。

    当日共有299名确诊患者康复出院。

    截至2020年6月4日0时，哈全国累计确诊新冠病例总数已达12067人，其中6240人康复出院，48人病逝。


    3日各地区新增病例数量（增幅）如下：

    卡拉干达州 - 68 (7,1%)

    努尔苏丹市 - 55 (2,4%)

    阿特劳州 - 35 (3,1%)

    阿拉木图市- 26 (1,0%)

    西哈州 - 22 (3,0%)

    阿拉木图州 - 21 (5,5%)

    东哈州 - 11 (7,4%)

    江布尔州 - 7 (1,8%)

    库斯塔奈州 - 7 (3,8%)

    巴甫洛达尔州 - 7 (3,2%)

    阿克托别州 - 4 (1,1%)

    北哈州 - 3 (4,9%)

    奇姆肯特市 - 3 (0,3%)

    阿克莫拉州 - 1 (0,6%)

    克孜勒奥尔达州 - 1 (0,2%)


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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