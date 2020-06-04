新冠肺炎：全国累计确诊人数已超过1.2万

哈通社/努尔苏丹/6月4日 – 3日单日新增确诊患者271人，通报4起死亡病例。

据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月3日全天，哈萨克斯坦新增新冠肺炎（COVID-19）确诊病例271例，增幅2.3%。

其中，卡拉干达州新增确诊人数最多（68人），曼格斯套州和突厥斯坦州当日无新增病例。

3日，卡拉干达州（1例）、努尔苏丹市（1例）和阿特劳州（2例）通报了4例死亡病例。

当日共有299名确诊患者康复出院。

截至2020年6月4日0时，哈全国累计确诊新冠病例总数已达12067人，其中6240人康复出院，48人病逝。





3日各地区新增病例数量（增幅）如下：

卡拉干达州 - 68 (7,1%)

努尔苏丹市 - 55 (2,4%)

阿特劳州 - 35 (3,1%)

阿拉木图市- 26 (1,0%)

西哈州 - 22 (3,0%)

阿拉木图州 - 21 (5,5%)

东哈州 - 11 (7,4%)

江布尔州 - 7 (1,8%)

库斯塔奈州 - 7 (3,8%)

巴甫洛达尔州 - 7 (3,2%)

阿克托别州 - 4 (1,1%)

北哈州 - 3 (4,9%)

奇姆肯特市 - 3 (0,3%)

阿克莫拉州 - 1 (0,6%)

克孜勒奥尔达州 - 1 (0,2%)





【编译：木合塔尔·木拉提】