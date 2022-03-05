哈萨克斯坦1~2月共进口一千吨花卉产品

哈通社/努尔苏丹/3月5日 – 哈萨克斯坦花卉市场上的产品大多数都进口自国外。在3月8日的国际妇女节来临之际，哈萨克斯坦财政部国家收入委员会分享了与进口花卉有关的一些有趣信息。

2022年1~2月间，哈萨克斯坦共进口了总价值850万美元的花卉，这些花卉的总重量达到了1085吨。

其中数量最多的是玫瑰花——进口总量达到了724吨，价值600万美元。

其次是菊花（97吨88.3万美元）和丁香花（28吨16.5万美元）。

百合花在哈萨克斯坦的需求也颇高，两个月里共进口了24吨百合花，总值达17.8万美元。

其余的进口花卉包括了郁金香、绣球花、满天星、凤凰花、鸢尾花等奇花异草，总重量167吨，价值110万美元。

进口花卉主要来自荷兰（535吨）、白俄罗斯（162吨）、德国（115吨）、厄瓜多尔（94吨）、立陶宛（79吨）、哥伦比亚（54吨）、乌兹别克斯坦（69吨）、肯尼亚（15吨）、斯洛伐克（5吨）、以色列（4吨）和土耳其（3吨）。

2021年全年哈萨克斯坦总计进口了价值4140万美元的5752吨各类花卉产品。

去年进口量最大的花卉同样是玫瑰花，共进口3646吨，总价值2820万美元。

进口量位居前四位的还有：菊花（714吨480万美元）、百合花（240吨140万美元）、丁香花（197吨110万美元）。

2021年哈国向其他国家总计出口花卉17.8吨，总出口额7.14万美元。出口花卉主要为玫瑰花和百合花。

【编译：木合塔尔·木拉提】