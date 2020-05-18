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    19:41, 18 五月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：阿拉木图新增1例死亡病例 3373人治愈出院

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    哈通社/努尔苏丹/5月18日 -- 据新冠肺炎疫情信息官方综合发布平台消息，哈萨克斯坦新冠肺炎死亡病例增至35例。

    消息称，一名59岁的阿拉木图市女性患者18日因新冠肺炎死亡。

    死亡病例分布如下：

    努尔苏丹市 – 5

    阿拉木图市 – 10

    奇姆肯特市 – 6

    阿克莫拉州 – 4

    东哈州 – 1

    江布尔州 – 1

    卡拉干达州 – 3

    库斯塔奈州 – 1

    曼格斯套州 – 1

    巴甫洛达尔州 – 2

    突厥斯坦州 – 1

    此外，18日下午全国又新增62例新冠肺炎治愈出院病例。

    新增治愈出院患者分别位于:

    阿拉木图市-20、突厥斯坦州-15、阿拉木图州-7、 努尔苏丹市-7、 奇姆肯特市-3、 阿特劳-3、东哈州-2、库斯塔奈州-2、西哈州-1、卡拉干达州-1、曼格斯套州-1。

    截至目前，全国新冠肺炎治愈出院病例增至3373例

    全国三大直辖市及14个州已治愈患者数量分别如下：

    努尔苏丹市 – 596

    阿拉木图市 – 930

    奇姆肯特市 – 196

    阿克莫拉州 – 96

    阿克托别州 – 147

    阿拉木图州 – 139

    阿特劳州 – 174

    东哈州 – 26

    江布尔州 – 135

    西哈州 – 173

    卡拉干达州 – 147

    库斯塔奈州 – 47

    克孜勒奥尔达州 – 210

    曼格斯套州 – 50

    巴甫洛达尔州 – 132

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 146


    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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