08:16, 11 六月 2020 | GMT +6
哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊病例达1.35万人
哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日新增239例确诊，330人康复出院。
根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月10日全天，哈境内各州合计新增确诊病例 239例 ，增幅 1.8% 。
其中，卡拉干达州新增病例最多（52例），北哈州最少（无新增）。
10日全天共有330名确诊患者康复。
值得一提的是，这已是全国连续第9日新增确诊人数低于康复出院人数。
当日全国共通报6例死亡病例：努尔苏丹市4例、西哈州1例、卡拉干达州1例。
截至2020年6月11日08：00时，哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例13 558例。
哈全境有8 345例确诊患者已康复出院，占总确诊人数的61.6%。
全国累计死亡病例已达67例，占总确诊人数的4.9%。各地9日新增病例（增幅）数据如下：
卡拉干达州 - 52 (4,2%)
奇姆肯特市 - 30 (3,0%)
努尔苏丹市 - 27 (1,1%)
阿拉木图市 - 18 (0,6%)
阿克托别州 - 17 (4,0%)
西哈州 - 15 (1,7%)
克孜勒奥尔达州 - 14 (3,0%)
曼格斯套州 - 14 (4,1%)
阿拉木图州 - 13 (2,8%)
东哈州 - 11 (5,4%)
巴甫洛达尔州 - 10 (3,5%)
阿特劳州 - 5 (0,4%)
江布尔州 - 5 (1,1%)
突厥斯坦州 - 5 (1,2%)
阿克莫拉州 - 2 (1,1%)
库斯塔奈州 - 1 (0,5%)
【编译：木合塔尔·木拉提】