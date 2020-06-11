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    08:16, 11 六月 2020 | GMT +6

    哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊病例达1.35万人

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    哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日新增239例确诊，330人康复出院。

    根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，6月10日全天，哈境内各州合计新增确诊病例 239 ，增幅 1.8%

    其中，卡拉干达州新增病例最多（52例），北哈州最少（无新增）。

    10日全天共有330确诊患者康复。

    值得一提的是，这已是全国连续第9新增确诊人数低于康复出院人数。

    当日全国共通报6死亡病例：努尔苏丹市4例、西哈州1例、卡拉干达州1例。

    截至2020年6月11日08：00时，哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）累计确诊病例13 558

    哈全境有8 345确诊患者已康复出院，占总确诊人数的61.6%

    全国累计死亡病例已达67，占总确诊人数的4.9%

    各地9日新增病例（增幅）数据如下：
    卡拉干达州 - 52 (4,2%)
    奇姆肯特市 - 30 (3,0%)
    努尔苏丹市 - 27 (1,1%)
    阿拉木图市 - 18 (0,6%)
    阿克托别州 - 17 (4,0%)
    西哈州 - 15 (1,7%)
    克孜勒奥尔达州 - 14 (3,0%)
    曼格斯套州 - 14 (4,1%)
    阿拉木图州 - 13 (2,8%)
    东哈州 - 11 (5,4%)
    巴甫洛达尔州 - 10 (3,5%)
    阿特劳州 - 5 (0,4%)
    江布尔州 - 5 (1,1%)
    突厥斯坦州 - 5 (1,2%)
    阿克莫拉州 - 2 (1,1%)
    库斯塔奈州 - 1 (0,5%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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