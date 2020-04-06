阿联酋向哈萨克斯坦提供近1.3万吨医疗物资

哈通社/努尔苏丹/4月6日 —— 据外交部消息，载有阿拉伯联合酋长国向哈萨克斯坦提供的近1.3万吨人道主义医疗物资的货运专机6日下午飞抵努尔苏丹国际机场。

外交部中东和非洲司司长耶尔詹·穆哈什说：“1周前，我们与阿联酋就提供人道主义医疗物资问题达成了共识。考虑到国内疫情情况，外交部根据卫生部提供的医疗物资清单，就提供人道主义援助问题向部分国家致信。阿联酋是在阿拉伯国家当中第一个伸出援助之手的国家。这批医疗物资总重近1.3万吨，其中包括防护服、口罩和消毒液等。”

据他介绍，截至目前，土耳其、中国和日本等国家向哈萨克斯坦提供了人道主义援助。

耶尔詹·穆哈什还表示，当前有部分国家向哈萨克斯坦寻求了提供人道主义援助的请求。政府将讨论提供援助的问题。

“比如说，阿富汗和伊朗寻求了提供人道主义援助的请求。有些国家不仅需要医疗物资，还需要食品援助。”他说。

阿联酋驻哈萨克斯坦特命全权大使默罕默德•阿勒扎贝尔出席了援助物资交接仪式。

“在双方国家领导人之间的友好合作框架下，为联手应对新冠肺炎，阿联酋对哈萨克斯坦提供了近1.3万吨人道主义医疗物资。目前，全球各国都在抗击疫情。我相信我们将战胜疫情。现在最重要的是遵守政府采取的措施，待在家里。”阿联酋大使说。

【编译：小穆】