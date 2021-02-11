哈萨克斯坦已有1.3万余人完成新冠疫苗接种

哈通社/努尔苏丹/2月11日 – 自2月1日启动新冠疫苗全民接种工作以来，哈国已有1.3万余人完成了卫星V疫苗的接种。

据哈萨克斯坦卫生部消息，哈萨克斯坦各地区于2021年2月1日同步启动了新冠疫苗卫星V的注射接种工作。

按照此前公布的方案，首批疫苗接种人员为传染病医院医护工作人员、急救服务人员等在抗疫一线最有可能感染到新冠病毒的工作人员，其次将为学校教师和执法机构人员进行接种。

截至2021年2月10日为止，全国已有13 301人接受了疫苗注射，均为医护人员。

根据卫生部提供的信息显示，完成第一针疫苗的注射后，可在12~14天内表现出对人体的保护作用，但要获得完整的免疫能力，需在接种后第21天注射第二针。在完成两针疫苗注射后月1.5个月内，接种者即可拥有对新冠病毒的完整免疫力。

据悉，目前位于卡拉干达州的制药厂已经完成了9万剂卫星V疫苗的生产，至今年7月其产量将达到200万剂。

此外，由阿拉木图生物安全研究所研制的QazCovid-in新冠疫苗将自4月份开始试生产，初期月供应量为7.5万剂，今后逐步扩大至每月50万剂。

预计今年年底前全哈范围内将有约600万民众接种新冠疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】