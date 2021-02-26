去年有1.3万世居境外哈萨克人移民哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/2月26日 -- 据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，2021年哈萨克斯坦将制定面向2022~2026年的移徙政策概念。

在26日召开的劳动和社会保障部扩大会议上，该部部长赛力克·沙普肯诺夫表示，2020年全年，在移民政策框架下，共有7000多户总计1.3万名世居境外的哈萨克族同胞选择移民哈萨克斯坦生活。其中，有396户哈萨克家庭选择前往政府提供优惠政策的指定安置区域定居（东哈州、北哈州、阿克莫拉州、巴甫洛达尔州、库斯塔奈州）。

哈国正在实施一系列旨在吸引外国人才填补经济领域需要的政策。在2020年提供的份额框架下，各地行政机关共批准了1.73万份外国人工作申请。在严格保障本国公民利益的前提下，今年的外籍员工份额占总工作人数的0.31%。

在完善限行移徙体系的目的下，去年通过立法方式进一步简化了移民程序，并对雇主雇佣外国工人的相关责任义务等进行了一定的修订。

为了进一步发展移徙关系，明确了2021年的三大主要目标。一是制定2022~2026年移徙政策概念，二是完善哈国公民在外国工作的权益保障，三是确保本国公民在劳动力市场中的占比不低于97%。

【编译：木合塔尔·木拉提】