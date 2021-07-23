哈萨克斯坦计划在今年种植树苗1.3亿株

哈通社/努尔苏丹/7月23日 – 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部发布消息称，该部计划在2021年于全国各地合计种植各类树苗1.3亿株。

生态部代表团22日对阿克莫拉州休钦斯克市和布拉拜国家公园进行了工作视察。视察期间，代表团就落实全国林业发展计划（增加20亿树木储量）的执行方案情况进行了了解。

根据哈萨克斯坦总统在2020年的国情咨文中定下的目标，哈萨克斯坦在5年内将完成大规模绿化任务。

目前哈萨克斯坦全国的森林覆盖面积为300亿公顷，占国土面积的11%。哈国森林资源最丰富的地区是克孜勒奥尔达州、江布尔州、东哈州和阿拉木图州。

哈萨克斯坦的森林覆盖率为 4.8%。生态部表示，一旦前文所述的国家综合造林计划顺利完成，这一数据将有望提升至5%。

为确保国家综合造林计划的有效实施，各州和生态部下属的国家机构均制订了5年发展计划，确立了共和国预算和地方预算的拨款金额，并成立了林业和环保行动国家指挥部。

计划实施以来，今年春季已在面积达21600公顷的土地上种植了8150万株树木，秋季将种植4820万株，年底之前，将在国内多地种植树木6000万株。

该计划将通过地方政府、自然保护区、森林资源使用者、国际捐助者、其他倡议团体合力协助下予以实施。植树造林的面积和区域，以及树苗的品种等将由各州根据具体情况各自设定，相关的技术性调研工作正在实施当中。

根据计划，至2025年每年都会增加植树造林的数量。预计2022间将种植2.44亿株树木，2023年种植4.11亿株，2024年种植5.73亿株，2025年种植6.43亿株。

20亿棵树木中，15亿株将主要由各地政府负责组织种植，森林使用者和国际捐助者将种植约 2 亿株树，林业委员会种植 3 亿株。该项目的资金来自国家预算和地方预算，其中220亿坚戈从国家预算中支出，600亿坚戈从地方预算中支出。

【编译：木合塔尔·木拉提】