报告称仍有1/4的用户在使用XP

哈通社阿斯塔纳6月7日电，据人民网援引国外媒体报道，尽管微软在4月8日已经正式停止为XP提供安全更新服务，但是NetApplications的数据显示，极少有XP系统用户进行升级，目前仍然有1/4的用户在使用XP。这一数据在三月为27.7%，五月为25.3%。

NetApplications的实时数据显示，在今年三月底，只有12.5%的XP用户升级为Windows 8系列系统，50%的XP用户选择了升级成Windows 7系列系统。 来自First Base Technology的专家彼得-伍德（Peter Wood）表示，在升级操作系统方面，微软可以向苹果取下经。苹果在去年十月推出OS X Mavericks 系统时，是供用户免费使用的。

他表示："或许迟早微软也会推出免费版本，让用户放弃使用XP。但是用户越来越不愿意升级，特别是小企业用户。微软完全有能力继续支持Windows XP，比如企业用户依然可以使用XP系统，只是目前每台设备要缴纳大约200美元的费用。"

Tripwire的风险策略总监蒂姆-二林（Tim Erlin）警告称，还在使用XP的用户数据处于危险中。微软和信息安全行业都发出了明确的警告。

他表示："人们对这一数据不该感到惊讶。人们之所以在微软对XP结束支持后还不升级系统的原因在于：要么不会，要么嫌麻烦。用户如此执着于XP系统，估计只有硬件故障、软件不兼容才能让他们升级。"