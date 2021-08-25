哈通社/纽约/8月25日 —— 据联合国新闻处消息，联合国儿童基金会最新发布的一份报告表示，在世界许多地区暑假即将结束之际，估计有1.4亿新生因为新冠疫情而推迟了入学时间。对于这些最年幼的学生和他们的父母来说，入学第一天原本是一个具有里程碑意义的时刻。

据估计，这些学生中有800万人等待到校学习的第一天已经等了超过一年了，这种情况还在继续，因为他们生活在新冠大流行期间学校被关闭的地方。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔 (Henrietta Fore)表示，上学的第一天是孩子们生活中一个里程碑式的时刻--让他们走上改变生活的个人学习和成长的道路。

她说：“我们大多数人都能记住无数的小细节--我们穿什么衣服、老师的名字，我们坐在谁旁边。但是，对于数以百万计的儿童来说，这个重要的日子已经被无限期地推迟了。随着世界上许多地方复课，许多一年级学生已经等了一年多才能回到教室。还有数百万人可能在本学期根本见不到教室。对于最脆弱的儿童来说，他们一生中从未踏入过教室的风险正在急剧上升。”

2020停课，2021继续停课

报告指出，2020年，全球的学校中平均有79个教学日完全关闭。然而，对于1.68亿学生来说，在新冠大流行开始后，学校几乎全年都在停课。即使是现在，许多儿童正面临着前所未有的连续第二年教育中断。许多儿童已遭受到学校关闭的后果--学业损失、精神痛苦、错过疫苗接种，以及辍学、童工和童婚的风险增加--特别是处于关键发展阶段的最年幼的学生。

虽然世界各国正在采取一些行动提供远程学习，但至少有29%的小学生没有这样的学习机会。除了缺乏远程学习的资产外，最年幼的儿童可能由于缺乏使用技术的支持、学习环境差、做家务的压力或被迫工作而无法参与学习。

研究表明，在这一过渡时期，积极的学校经历可以预测孩子未来的社会、情感和教育结果。与此同时，早年学习落后的孩子往往会随着时间的推移，差距越来越大。孩子接受教育的年限也直接影响他们未来的收入。

报告指出，除非采取缓解措施，否则据世界银行估计，随着时间的推移，这一代学生将损失10万亿美元的收入。现有证据表明，如果越早解决学习差距，解决学习差距的成本就越低，效果就越好，而且对教育的投资有助于经济复苏、增长和繁荣。

防止教育危机演变成教育灾难

儿基会敦促各国政府尽快重新开放学校进行现场授课学习，并为学生提供全面的复课措施。儿基会与世界银行和教科文组织一起，呼吁各国政府关注学校恢复的三个关键优先事项：

*制定有针对性的方案，使所有儿童和青年重返学校，让他们可以获得有针对性的服务，以满*足他们的学习、健康、社会心理健康和其他需求。

*开展有效的补习学习，帮助学生补上落下的课程。

*支持教师解决缺课问题，并将数字技术纳入教学中。

在接下来的几周里，儿基会将继续动员其合作伙伴和公众，防止这场教育危机演变成一场教育灾难。线上和线下活动将把世界各国领导人、教师和家长团结在一个共同的事业上：尽快重新开放学校进行面对面学习，否则世界上最脆弱儿童的未来岌岌可危。