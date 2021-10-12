今年已有1.4万归国哈侨获得血亲同胞身份

哈通社/努尔苏丹/10月12日 – 2021年1~10月共有14 358名世居境外的哈萨克族人回归历史祖国，并获得了«血亲同胞»身份。自1991年独立以来，总计已有108.47万海外哈萨克人移民哈国。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布数据，今年移民哈萨克斯坦的海外哈萨克族人当中，来自乌兹别克斯坦的同胞占到了76.3%，来自中国的占9.4%，来自土库曼斯坦的占6.4%，来自蒙古国的占2.5%，其他国家占5.4%。

归国同胞中，28%的人选择在阿拉木图州定居，19.3%的人选择在曼格斯套州落户。移民落户较多的还有突厥斯坦州（13.5%）、江布尔州（8.1%）和奇姆肯特市（10.7%）。

2021年的归国同胞当中，劳动适龄人口比例达55%，未成年人占27.9%，超过退休年龄的老年人占17.1%。

其中，11.1%的人拥有高等学历，39.8%的人拥有中等职业学历，45.5%的人拥有普通中等学历，3.6%的人无学历。

根据哈萨克斯坦政府出台的针对归国哈萨克族同胞的支持政策，在指定地区落户安居的血亲同胞将获得相应的补助。

今年前十个月内，有720名归国同胞申请并获得了指定区域安居补贴（阿克莫拉州92人、东哈州121人、库斯塔奈州117人、巴甫洛达尔州328人、北哈州62人）。

补贴标准为：给予每人70倍按月计算指数（约20.41万坚戈）的一次性补助，以及在随后的12个月内，每月每户家庭补助15至30倍按月计算指数（4.37万~8.75万坚戈）。

当地政府还将为在指定地区安居的血亲同胞家庭提供住房和就业方面的帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】