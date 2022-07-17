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    11:07, 17 七月份 2022 | GMT +6

    1~5月哈国石油出口增长12%

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    哈通社/努尔苏丹/7月17日 -- 统计分析网站Energyprom公布数据显示，今年1-5月，全哈包括沥青在内的石油产品产量为3190万吨，比去年同期增长5.5%。

    6月底，欧佩克+协议成员国部长级会议以视频会议形式召开。会议决定继续提高欧佩克+成员国8月份的产量水平。哈能源部表示，哈萨克斯坦8月份的石油产量将达到170.6万桶/日。

    哈萨克斯坦生产的几乎所有石油都供应出口。2022年1-4月，全哈石油开采量为2530万吨，其中2440万吨用于出口，同比增长12.2%，本国市场销售量大幅减少，仅为约100万吨。

    1-5月，全哈出口原油及石油产品3020万吨，同比增长12.1%。其中，半数以上出口至意大利（830万吨）、荷兰（330万吨）、韩国（250万吨）和中国（220万吨）。

    今年1-5月，哈萨克斯坦石油及石油产品出口价格同比上涨58.4%，上年同期涨幅为19.3%。

    此前有消息称，7月份，占哈萨克斯坦石油出口总量80%石油的里海管道公司（CPC）再次遇到问题，目前问题已经解决。

    无论如何，哈萨克斯坦已经启动石油出口渠道多样化工作，据总统府表示，跨里海路线是优先方向。


    标签:
    能源 石油 黄金储备
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