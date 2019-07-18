1-5月哈萨克斯坦进口商品价格上涨9.1%

哈通社/努尔-苏丹/7月18日 —— 据国家统计委员会发布的数据显示，2019年1-5月，哈萨克斯坦进口商品价格同比上涨9.1%，出口商品价格上涨13.9%。与年初相比，5月份进口商品价格上涨3.3%，出口商品价格上涨6%。

报告期内，原材料商品进口价格上涨12.1%（较年初上涨7.3%），出口价格上涨15.9%（7.7%）；半制成品进口价格上涨11%（4.8%），出口价格上涨8.9%（1%）；制成品进口价格上涨8.4%（2.3%），出口价格上涨15.1%（6.4%）。

出口商品中，有色和黑色金属矿石价格上涨35%，煤炭21.4%，锌11.9%，石油11.8%，水泥7.4%，铜6.5%，铅2.3%，小麦18.9%，大米7.7%，棉花4%，羊毛1.7%；价格下跌的有铁合金12.7%，钢板1.9%。

进口商品中，蔬菜价格上涨41.1%，香肠7.8%，鱼类7.6%，乳制品5%，咖啡4.2%，禽肉2.9%，人造奶油1.9%，茶叶1.2%，植物油1.1%，塑料5.3%，木材5.1%，建材3.9%，纸张3.2%；价格下跌的有皮革1.8%，油漆1.2%，烟草1.2%，糖1%。